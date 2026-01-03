Aca Lukas pobjesnio na bini i napravio totalni haos - VIDEO

Izvor:
Mondo.rs
03.01.2026
22:05
Pjevač Aca Lukas nastupio je u jednom beogradskom hotelu za reprizu Nove godine.
On je svoj koncert započeo hitom "Nisam preživeo", a svi prisutni su sa oduševljenjem zapjevali i zaigrali.
Ekipa "Mondo" portala zabilježila je jedan zanimljiv trenutak kada je Aca vidno pobjesnio na člana svoje ekipe.
On je tokom izvođenja pjesme "Pesma od bola" mahao rukom jednom momku da odmah dođe do njega i potom mu nešto ljutito rekao.
Aca je za "Mondo" prije nastupa priznao da cijelu noć nije spavao nakon koncerta u Rumi, te je ova nervoza možda rezultat umora.
