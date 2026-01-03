Katarina Grujić završila u bolnici - otkazan nastup

Katarina Grujić večeras je imala zakazan nastup u jednom klubu u Ulcinju, ali je iz zdravstvenih razloga morala da ga otkaže.

Kako je navela ne osjeća se dobro, a ni spremno da u takvom stanju izađe na binu.

O cijeloj situaciji fanove je obavijestila putem Instagrama gdje se izvinila i obećala žurku drugom prilikom.

"Dragi moji, ne postoje riječi kojima bih izrazila tugu zbog toga što se večeras nećemo družiti u Ulcinju. I pored moje ogromne želje i borbe da pobijedim virus, nažalost, u tome nisam uspjela ni sa terapijama ni sa infuzijama", poručila je Kaća.

"Nadam se da me razumijete i da mi ništa ne zamjerite, a ja vam obećavam da ćemo 4. aprila nadoknaditi propušteno, još boljom žurkom do duboko u noć. Jedva čekam! Čuvajte svoje zdravlje, budite dobro i srećni vam praznici", istakla je Grujićeva.