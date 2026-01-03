Logo
Moskva zatražila oslobađanje Madura i njegove supruge

03.01.2026

17:25

Komentari:

0
Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Rusija je pozvala američko rukovodstvo da oslobodi predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.

"U vezi sa potvrđenim informacijama o tome da se predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga nalaze u SAD, odlučno pozivamo američko rukovodstvo da preispita ovaj stav i oslobodi zakonito izabranog predsjednika suverene države i njegovu suprugu", saopšteno je iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Moskva poziva Vašington i Karakas da sve postojeće probleme rješavaju putem dijaloga.

"Naglašavamo neophodnost stvaranja uslova za rješavanje svih postojećih problema između SAD i Venecuele putem dijaloga", ističe se u saopštenju.

Srbija

Dramatično upozorenje RHMZ: Moguće povrede i blokade

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ranije je saopštilo da je Moskva zabrinuta zbog navoda da su Maduro i njegova žena tokom operacije američkih snaga na silu odvedeni iz zemlje i traži da Vašington objasni gdje se oni nalaze.

Tagovi:

Moskva

Venecuela

