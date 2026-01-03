Ovo su tri scenarija za Venecuelu nakon hapšenja Madura

Kako piše Bi-Bi-Si, ostaje potpuno nejasno šta će se desiti u Venecueli i kako će zemlja izgledati nakon pada Madura sa vlasti.

Ovo je najdirektnija intervencija SAD u Latinskoj Americi od 1989. godine, kada su SAD izvršile invaziju na Panamu i svrgnule Manuela Norijegu.

U Vašingtonu bi takav razvoj događaja mnogi vidjeli kao veliku pobjedu, posebno unutar tvrdokorne administracije Donalda Trampa, čiji neki zvaničnici godinama otvoreno zagovaraju promjenu režima u Karakasu.

Sjedinjene Države već dugo optužuju Nikolasa Madura da vodi kriminalnu organizaciju, što je venecuelanski predsjednik uporno negirao. Štaviše, Vašington ga ne priznaje kao legitimnog predsjednika Venecuele nakon izbora 2024. godine.

Sa druge strane, Karakas godinama optužuje SAD da im je pravi cilj da preuzmu kontrolu nad rezervama nafte u Venecueli, koje se smatraju najvećim na svijetu.

Ko će sada preuzeti vlast?

Ali ključna nepoznanica nije stav Vašingtona, već šta će uslijediti unutar same Venecuele nakon hapšenja Madura.

Pristalice američke intervencije tvrde da bi to otvorilo put preuzimanju vlasti od strane opozicije, koju predvodi dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado ili kandidat opozicije iz 2024. Edmundo Gonzalez.

Međutim, mnogi analitičari upozoravaju da takav scenario nije ni brz ni jednostavan.

Venecuelanska vojska i paravojne strukture do sada su ostale lojalne Maduru, pa čak i neki njegovi kritičari strahuju da bi direktna američka vojna intervencija mogla dodatno destabilizovati zemlju, umjesto da je smiri.

Tri scenarija

Pored toga, vijest o Madurovom hvatanju će sigurno izazvati nemir među njegovim najbližim saveznicima, koji sada mogu da se plaše za sopstvenu sudbinu i pokušaju da sačuvaju svoje pozicije moći u haotičnom prelaznom periodu.

U takvom razvoju situacije moguća su 3 scenarija:

Vojska i Madurov državni aparat zadržavaju vlast, što bi najvjerovatnije dovelo do masovnih protesta,

Opozicija preuzima vlast uz podršku SAD, strukture Madurovog režima se urušavaju,

Borba za vlast između Madurovih pristalica i opozicije, kontinuirani nemiri, protesti i nasilje, moguća dodatna intervencija SAD.

Nakon Madurovog pada, Venecuela ulazi u najneizvjesniji period poslednjih decenija, sa otvorenim pitanjima o prenosu vlasti, bezbjednosti, ulozi vojske i dugoročnim posljedicama intervencije SAD po cijeli region.