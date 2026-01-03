Nikolasu Maduru prijeti jeziva kazna u Americi

Pozivajući se na sudske dokumente koje je dobila u martu 2020. godine, agencija RIA Novosti navodi da su Maduro i njegovi navodni saučesnici optuženi po četiri tačke optužnice za učešće u zavjeri u vezi sa narkoterorističkim aktivnostima, šverc kokaina u SAD, upotrebu mitraljeza i eksplozivnih naprava u narkoterorističkim aktivnostima i učešće u zavjeri za upotrebu i posjedovanje ovog oružja.

Američki državni tužilac Pamela Bondaj rekla da će se predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores uskoro naći pred američkim sudom.

Ona se zahvalila američkom predsjedniku Donaldu Trampu i američkoj vojsci na "sprovođenju nevjerovatne i veoma uspješne misije hvatanja ova dva međunarodna trgovca drogom".