Nikolasu Maduru prijeti jeziva kazna u Americi

Izvor:

ATV

03.01.2026

15:28

Komentari:

6
Николасу Мадуру пријети језива казна у Америци

Predsjedniku Venecuele Nikolasu Maduru prijete četiri doživotne zatvorske kazne za svaku tačku optužnice podignute u Sjedinjenim Državama.

Pozivajući se na sudske dokumente koje je dobila u martu 2020. godine, agencija RIA Novosti navodi da su Maduro i njegovi navodni saučesnici optuženi po četiri tačke optužnice za učešće u zavjeri u vezi sa narkoterorističkim aktivnostima, šverc kokaina u SAD, upotrebu mitraljeza i eksplozivnih naprava u narkoterorističkim aktivnostima i učešće u zavjeri za upotrebu i posjedovanje ovog oružja.

Снијег, Кнежево

Društvo

Najavljeni problemi: Ovi dijelovi će biti najviše na udaru

Američki državni tužilac Pamela Bondaj rekla da će se predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores uskoro naći pred američkim sudom.

Ona se zahvalila američkom predsjedniku Donaldu Trampu i američkoj vojsci na "sprovođenju nevjerovatne i veoma uspješne misije hvatanja ova dva međunarodna trgovca drogom".

Tagovi:

Nikolas Maduro

Amerika

Venecuela

SAD

