Logo
Large banner

Ko najviše zarađuje u Njemačkoj?

Izvor:

Agencije

03.01.2026

13:30

Komentari:

0
Ко највише зарађује у Њемачкој?
Foto: Pixabay

U Njemačkoj najviše novca zarađuju indijski radnici, pokazuje nova studija Njemačkog ekonomskog instituta.

Bruto prosječna plata za indijske radnike u 2024. godini iznosila je 5.393 evra mjesečno, navodi se u dokumentu, a slede ih Austrijanci sa 5.322 evra, Amerikanci sa 5.307 evra i Irci sa 5.233 evra.

Njemački radnici imaju prosječnu bruto zaradu od 4.177 evra, dok strani zaposleni ukupno u prosjeku zarađuju 3.204 evra mesečno.

Institut navodi da je razlog za visoke prihode Indijaca jer često rade u akademskim profesijama u oblastima nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Region

Uhapšen Albanac zbog falsifikovanih dokumenata, vozilo oduzeto

Oko trećine indijskih radnika sa punim radnim vremenom u dobi između 25 i 44 godine zaposleno je u ovim sektorima.

Između 2012. i 2024. godine njihov broj se povećao gotovo devet puta, na više od 32.800, prenosi agencija DPA.

Prema studiji, ovo je posljedica naglog povećanja broja indijskih studenata u Njemačkoj. Mnogi su uspješno završili studije, a zatim ostali u Njemačkoj i doprinijeli istraživanju, pišu autori studije.

Podijeli:

Tagovi:

Njemačka

zaposleni

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Венецуела тражи хитну сједницу Савјета безбједности УН

Svijet

Venecuela traži hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Uhapšen Albanac zbog falsifikovanih dokumenata, vozilo oduzeto

1 h

0
Трик шминкера који брише умор са лица: Потребан вам је само један производ

Stil

Trik šminkera koji briše umor sa lica: Potreban vam je samo jedan proizvod

2 h

0
Нуждић: Кравица је симбол страдања српског народа у Подрињу

Republika Srpska

Nuždić: Kravica je simbol stradanja srpskog naroda u Podrinju

2 h

0

Više iz rubrike

Венецуела тражи хитну сједницу Савјета безбједности УН

Svijet

Venecuela traži hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN

1 h

0
Прва фотографија заробљеног Николаса Мадура

Svijet

Prva fotografija zarobljenog Nikolasa Madura

2 h

1
Ко је Николас Мадуро?

Svijet

Ko je Nikolas Maduro?

2 h

2
Идентификоване прве жртве несреће у Швајцарској: Најмлађа има само 16 година

Svijet

Identifikovane prve žrtve nesreće u Švajcarskoj: Najmlađa ima samo 16 godina

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

14

Ove marke su povučene, šta ako ih niste zamijenili

15

03

Irska Hrvatima nudi do 70 hiljada evra, ne moraju ni da žive tamo

14

48

Stručnjak otkriva: Ako se osjećate nervozno, potrebno je samo da zapjevate

14

46

Sutra je najljepši praznik posvećen očevima: Ovaj običaj se obavezno poštuje

14

42

Košarac: Za stabilnost i napredak Srpske zaslužna politika Milorada Dodika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner