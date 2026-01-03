Nuždić: Kravica je simbol stradanja srpskog naroda u Podrinju

Republika Srpska, njene institucije i porodice žrtava nikada neće zaboraviti ratne zločine nad Srbima u Kravici na Božić 1993. godine, kao ni zločine počinjene u drugim podrinjskim selima tokom proteklog rata i nastaviće da traže da odgovorni budu kažnjeni, poručio je direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.

Nuždić je rekao Srni da Kravica predstavlja simbol stradanja srpskog naroda u Podrinju, što nije bio slučaj samo u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, nego je to, nažalost, praksa nastavljena još iz Drugog svjetskog rata.

"Poznato je da do sada za ove zločine niko nije procesuiran, odnosno nije pravosnažno osuđen. Uvijek je izuzetno teško slušati svjedočenja o onome što su Srbi doživjeli na Božić 1993. godine, a o stepenu brutalnosti i iživljavanja najbolje govore obdukcioni nalazi doktora Zorana Stankovića", ukazao je Nuždić.

On je naglasio da Kravica nije usamljen primjer, te da su pripadnici 28. divizije takozvane Armije BiH i u drugim podrinjskim selima napadali i ubijali svoje dojučerašnje komšije.

Podsjetio je da je u Kravici 7. i 8. januara ubijeno namjanje 49 Srba.

"Ni broj žrtava, ni način njihovog stradanja, nisu bili dovoljni da Haški tribunal ili Sud BiH ikoga osudi", naglasio je Nuždić.

Prema njegovim riječima, Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica je kroz Atlas zločina nad Srbima tokom 1993. godine detaljno obradio i zločin počinjen u Kravici.

U Kravici kod Bratunca u ponedjeljak, 5. januara, biće služen parastos povodom obilježavanja 33 godine od velikog srpskog stradanja u tom mjestu na Božić 1993. godine.

Parastos će biti služen za 163 Srba iz ovog mjesta i susjednih zaselaka stradalih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, od kojih su 49 ubile muslimanske snage iz Srebrenice 7. januara 1993. godine.

Etničko čišćenje u srednjem Podrinju počelo je u aprilu 1992. godine uništavanjem svega što je srpsko. Muslimanske snage iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića, uz pomoć jedinica sa bratunačkog, vlaseničkog i zvorničkog područja vršile su progon i ubistva srpskog stanovništva i uništavale imovinu tokom cijele 1992. godine.

Na Božić 1993. godine u Kravici je ubijeno 49 mještana i ranjeno 80. Selo je opljačkano, zapaljeno je 688 srpskih kuća na širem području.

U jednom danu bez domova je ostalo oko 1.000 stanovnika koji su se kroz smetove probili prema Drini, izbjegavši sigurnu smrt prelaskom u Srbiju.

Bez jednog ili oba roditelja ostalo je 101 dijete.