Mazalica: Simbol otpora zatiranju prava srpskog naroda u BiH

Izvor:

SRNA

03.01.2026

11:13

Foto: ATV

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica izjavio je Srni da Dan Republike - 9. januar predstavlja simbol otpora zatiranju prava srpskog naroda u BiH i da se od proslave ovog praznika nikada neće odustati.

Mazalica je istakao je da Dan Republike predstavlja i simbol srpskog identiteta kroz Svetog prvomučenika arhiđakona Stefana, kojeg su poštovale obje kraljevske loze srpskog naroda koje su vladale na području današnje BiH - i Kotromanića i Nemanjića.

Снијег

Zanimljivosti

Vjerovanje za prvi snijeg u godini: Danas obavezno treba ovo uraditi

- Linija odbrane 9. januara jeste jedna od najvažnijih u ustavno-pravnom slislu, ali je simbolički možda i najvažnija, te je važno poslati poruku da od proslave Dana Republike nikad nećemo odustati. Odbrana 9. januara na narodnom referendumu predstavlja jedan od najvažnijih istorijskih događaja kojim je naš narod potvrdio, ne samo da je slobodarski, nego i državotvoran, te da od tih ideja ne odustaje - naglasio je Mazalica.

On je rekao da će i ove godine, uprkos svim pritiscima, biti dostojanstveno i veličanstveno obilježen ovaj praznik.

- Kao neko ko je predložio inicijalni zaključak koji je usvojila Narodna skupština, te imenovan u pododbor za obilježavanje Dana Republike, uvjeren sam da obilježavanje ovog praznika nema alternativu i da svaki čovjek koji predstavlja Republiku Srpsku treba da uloži napor da omogućimo svim patriotama Srpske da se zajedno okupimo oko ideje Dana Republike - rekao je Mazalica.

Саобраћајна несрећа

Hronika

Tragedija u Derventi: Mladić poginuo u slijetanju ”pasata”

On je uvjeren da srpska istrajnost nije samo pokazatelj srpske nesalomivosti, već i poruka da se ne isplati ustavno-pravno nasilje nad Republikom Srpskom.

- To je i potvrda ko smo, šta smo i koliko vrijedimo. To je pitanje etike, vrijednosti i ponosa. Zato je Dan Republike važan za sve nas i zato ga svake godine treba obilježavati sa što više energije i entuzijazma - naglasio je Mazalica.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Vatrogasci

Svijet

Među povrijeđenima u požaru i državljanin BiH

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv septembra 1992. godine zamijenjen je sadašnjim - Republika Srpska.

"Živjeće ognjište" slogan je pod kojim se ove godine obilježava Dan Republike, 9. januar.


