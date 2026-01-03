Logo
U padu helikoptera poginula četiri člana porodice

03.01.2026

10:07

Хеликоптер
Foto: Pexels

Četiri osobe su poginule kada se helikopter srušio u planinama američke države Arizona, saopštili su zvaničnici.

Iz kancelarije šerifa okruga Pinal navodi se da je do nesreće došlo kada je letjelica udarila u žicu dugu više od jednog kilometra razapetu preko planinskog vijenca.

Полиција Србија

Hronika

Autobus se prevrnuo pored puta, policija istražuje uzrok nesreće

Nesreća se dogodila u planinama blizu Telegraf kanjona, južno od grada Superiora.

- Četiri člana porodice su poginula u nesreći, uključujući 59-godišnjeg pilota, jednu 22-godišnju i dvije 21-godišnje žene - navodi se u saopštenju iz kancelarije šerifa.

