U padu helikoptera poginula četiri člana porodice

Četiri osobe su poginule kada se helikopter srušio u planinama američke države Arizona, saopštili su zvaničnici.

Iz kancelarije šerifa okruga Pinal navodi se da je do nesreće došlo kada je letjelica udarila u žicu dugu više od jednog kilometra razapetu preko planinskog vijenca.

Nesreća se dogodila u planinama blizu Telegraf kanjona, južno od grada Superiora.

- Četiri člana porodice su poginula u nesreći, uključujući 59-godišnjeg pilota, jednu 22-godišnju i dvije 21-godišnje žene - navodi se u saopštenju iz kancelarije šerifa.