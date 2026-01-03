Logo
Bijela kuća potvrdila da su pokrenuti napadi na Venecuelu

Izvor:

SRNA

03.01.2026

09:35

Foto: Tanjug/AP/Lindsey Wasson

Bijela kuća potvrdila je da su Sjedinjene Države pokrenule vazdušne udare na Venecuelu.

Iz Ambasade SAD u Karakasu su pozvali Amerikance da ne putuju u Venecuelu.

Zanimljivosti

Evo zašto se prema crkvenom predanju siječe i pali badnjak

Američke vazduhoplovne vlasti zabranile su komercijalne letove u vazdušnom prostoru Venecuele zbog, kako je navedeno, tekuće vojne aktivnosti, prenosi "Foks njuz".

Najmanje sedam eksplozija je zabilježeno oko dva časa ujutru po lokalnom vremenu u Karakasu, koga su nisko nadlijetali avioni.

Iz Vlade Venecuele saopšteno je da napadi na Karakas imaju za cilj "otimanje strateških resursa Venecuele, posebno nafte i minerala" i "nasilno rušenje političke nezavisnosti nacije".

Kultura

Kultura

Preminuo poznati srpski glumac i voditelj

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro proglasio je "stanje spoljne uzbune na cijeloj teritoriji zemlje" i narediio da se svi planovi nacionalne odbrane sprovedu "u odgovarajućem trenutku i pod odgovarajućim okolnostima".

Savjeti

Savjeti

Republika Srpska

Republika Srpska

BiH

Svijet

Svijet

Svijet

Svijet

