Skinite fleke sa odjeće uz pomoć samo jednog sredstva: Svi ga imamo u kući

Krstarica

03.01.2026

09:21

Скините флеке са одјеће уз помоћ само једног средства: Сви га имамо у кући
Foto: Pexels

Ponekad deterdžent može da ostavi tragove na odjeći, a stručnjaci za čišćenje otkrili su kako da ih jednostavno uklonite.

Ako preopteretite veš mašinu, deterdžent se neće lijepo rastvoriti u vodi. Umjesto toga, može završiti na odjeći u obliku bijelih ili plavih mrlja, voštanog traga ili krute teksture.

Možda ste mislili da je fleke od deterdženta nemoguće ukloniti, ali postoji prirodno i jeftino sredstvo koje svi imamo u kući – alkoholno sirće.

Stručnjaci su za „The Sun“ objasnili:

“Mrlje od deterdženta za veš mogu da se pojave ako deterdžent nije pravilno ispran. Srećom, prilično je lako ukloniti ove vrste mrlja. Da biste uklonili fleke s odjeće, pomiješajte jednu šoljicu sirćeta s četvrtinom šolje vode u sudoperi. Stavite zaprljani odjevni predmet u otopinu i utrljajte tkaninu samu o sebe kako biste očistili deterdžent.”

Ovaj metod uklanjanja tragova deterdženta s odjeće efikasan je, prirodan i štedi novac. Dovoljno je da pustite da odjeća odstoji u rastvoru sirćeta i vode sat vremena, a zatim je operete u mašini – samu ili s nekoliko drugih odjevnih predmeta. Ključno je da ne preopteretite mašinu, kako bi deterdžent mogao u potpunosti da se ispere iz tkanine.

Ako vas muče mrlje od praška za veš, probajte ovaj trik – alkoholno sirće za fleke može biti pravo otkriće, svaku fleku s odjeće skida kao magijom.

