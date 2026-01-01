Kad je bolje koristiti maslac, a kad margarin?

Iako se margarin i maslac na prvi pogled čine sličnima, ove dvije masnoće imaju različita svojstva koja ih čine pogodnijima za određene vrste slatkiša.

Iskusne domaćice i profesionalni poslastičari već dobro znaju razliku, ali nikad nije na odmet podsjetiti ili naučiti kada se koristi margarin, a kada maslac i u čemu je razlika.

Kada odabrati maslac?

Maslac je proizvod životinjskog porijekla, dobijen iz mlijeka ili pavlake, s minimalno 80 posto mliječne masti. Njegova prirodna aroma i bogat ukus čine ga idealnim za kolače kod kojih je ukus masnoće ključan, poput prhkih tijesta, keksa i biskvita. Maslac takođe doprinosi zlatnoj boji i mekoj teksturi.

Prhko tijesto i keks

Maslac daje bogatiji ukus i prhkiju teksturu, što je idealno za prhke kolače i keks.

Lisnato tijesto

Zahvaljujući sadržaju vode, maslac tokom pečenja stvara paru koja pomaže u razdvajanju slojeva, čineći tijesto lisnatim.

Filovi i glazure

Maslac obezbjeđuje glatku i svilenkastu teksturu u filovima, poput krema od putera, te doprinosi bogatijem ukusu.

Slojevite torte

Biskviti pripremljeni s maslacem su kompaktniji i čvršći, što ih čini pogodnim za slaganje torti.

Kada odabrati margarin?

Margarin je industrijski proizvedena masnoća, često na bazi biljnih ulja, sličnog udjela masti kao maslac. Zbog svoje stabilnosti na sobnoj temperaturi, margarin je lakši za obradu, posebno u toplijim uslovima. Često se koristi kao jeftinija alternativa maslacu u pripremi većih količina kolača, poput biskvita i torti.

Važno je napomenuti da margarin može sadržavati više vlage od maslaca, što može uticati na teksturu kolača. Stoga je preporučljivo prilagoditi količinu tečnih sastojaka u receptu kada zamenjujete maslac margarinom.

Biskviti i sunđerasti kolači

Margarin je kremastiji i lakše se sjedinjuje s ostalim sastojcima, što rezultira mekšim i sunđerastijim biskvitima.

Pečenje na visokim temperaturama

Margarin bolje podnosi visoke temperature, što ga čini pogodnim za recepte koji zahtijevaju takvo pečenje.

Priprema većih količina kolača

Zbog niže cijene, margarin je često izbor za pripremu većih količina kolača.

Posni kolači

Za veganske ili posne recepte, margarin biljnog porijekla je adekvatna zamjena za maslac.

Mogu li se kombinovati?

Za optimalan balans između ukusa i teksture, neki poslastičari preporučuju kombinovanje maslaca i margarina u odnosu 1:1. Ova kombinacija može pružiti bogatstvo ukusa maslaca uz stabilnost margarina, posebno u pripremi biskvita i torti.

Izbor između maslaca i margarina zavisi od vrste kolača koji pripremate, od željenog ukusa, teksture i prehrambenih preferencija. Maslac je idealan za kolače kod kojih je bogat ukus ključan, dok je margarin praktičniji za veće količine i posne recepte