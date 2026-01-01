Logo
Ovo je trenutak izbijanja požara u švajcarskom klubu

01.01.2026

16:53

Ово је тренутак избијања пожара у швајцарском клубу
Foto: screenshot / x / SuisseAlert

U Švajcarskoj u skijalištu Kran Montana dogodio se požar u klubu nakon kog je odjeknula eksplozija u kojoj je stradalo više desetina ljudi, a povrijeđeno je više stotina.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak navodnog početka požara koji je prouzrokovao katastrofu.

Prema informacijama italijanskog Ministarstva spoljnih poslova koje se poziva na švajcarsku policiju, poginulo je bar 40 ljudi.

Na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama, za koji se tvrdi da je autentičan, vidi se početak požara u klubu.

Vatra je prvo zahvatila plafon. Ljudi su odmah počeli da bježe, a požar se brzo proširio.

U tragediji je povrijeđeno oko 100 ljudi u baru "Konstelasion".

Stradalo je više desetina ljudi, tačan broj nije potvrđen još uvijek.

