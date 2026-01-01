Logo
Užas na proslavi Nove godine: Velika eksplozija u švajcarskom zimovalištu, ima mrtvih

01.01.2026

08:10

Foto: Printscreen/X

Nekoliko ljudi je poginulo, a više ih je povrijeđeno nakon eksplozije u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, saopštila je policija.

Iako uzrok eksplozije još nije zvanično poznat, ljudi na društvenim mrežama pišu da je do incidenta došlo u trenutku kada je ispaljen vatromet. U jednoj objavi na X-u vide se muzičari na bini, vatromet, baklje u publici i posjetioci koji skaču uz muziku, dok se na drugom video snimku vidi požar i čuju vrisci.

Na teren su odmah izašli vatrogasci, policija i veliki broj saniteta Hitne pomoći. Eksplozija se dogodila u 01:30 sati po lokalnom vremenu u baru Konstelejšn, saopštila je policija za Bi-bi-si.

Neprovjereni snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju požar u baru gd‌je se održavala proslava Nove godine. Policija je otvorila telefonsku liniju za pomoć porodicama pogođenih.

Kran-Montana je luksuzno skijalište u švajcarskom regionu Vale, udaljeno oko dva sata od Berna. Grad ima 137 kilometara skijaških staza i popularno je među britanskim turistima. Krajem januara, odmaralište bi trebalo da bude domaćin prestižnog takmičenja u brzom skijanju – FIS Svjetskog kupa.

