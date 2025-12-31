Narkobande preuzimaju Evropu: "Izgubili smo kontrolu"

Ulice su preplavljene kokainom iz Južne Amerike, pokušavaju korumpirati zvaničnike i zapošljavaju novi talas plaćenih ubica, upozorava Agencija Evropske unije za droge (EUDA).

Prema riječima Aleksisa Gusdila, odlazećeg direktora EUDA, evropski kreatori politika godinama nisu kriminalnim organizacijama posvećivali dovoljno pažnje jer su fokus preusmjerili na finansijske krize, terorizam, pandemiju Covida-19 i rat u Ukrajini. U međuvremenu su, kaže, kriminalne mreže izgradile snažne i razgranate poslove s drogom.

Evropa se sada, dodaje, s velikim zakašnjenjem suočava s „hiperdostupnošću“ ilegalnih droga i sistemskim pokušajima trgovaca drogom da zastraše i korumpiraju ljude u lukama, policiji i pravosuđu.

Teško je zamisliti koliko je droge na evropskom tržištu.

„Otkrili smo samo vrh ledenog brijega, a nismo vid‌jeli šta se nalazi ispod površine“, rekao je Gusdil za Fajnenšl tajms na kraju svog desetogodišnjeg mandata. „Mislim da trenutno nije moguće ni zamisliti razmjere.“

Upozorenja stižu i iz pojedinih država. Policijski sindikat u južnoj Španiji poručio je da je država „izgubila kontrolu“ nad borbom protiv krijumčara. U Belgiji se čuju ocjene da zemlja rizikuje da postane „narko-država“, dok je ubistvo brata aktiviste protiv droge u Marseju dodatno pojačalo strahove od širenja nasilja u Francuskoj.

Gusdil ističe da trgovina drogom predstavlja „višedimenzionalnu“ prijetnju Evropi – od smrtonosnog nasilja do duboke institucionalne korupcije. „Prijetnja je danas izuzetno velika“, naglasio je.

EU ima novi akcioni plan

Evropska komisija je zato ovog mjeseca predstavila novi akcioni plan za borbu protiv droga, nazvavši trgovinu drogom „velikom prijetnjom dobrobiti Evropljana“ koja zahtijeva snažniji i koordinisan odgovor na nivou EU.

Ključna promjena posljednjih godina, kaže Goosdeel, jeste snažan rast proizvodnje i trgovine kokainom, prvenstveno iz Kolumbije, Perua i Bolivije. „U posljednjih šest ili sedam godina svjedočimo eksponencijalnom porastu dostupnosti kokaina na evropskom tržištu, uz stabilne cijene i vrlo visok nivo čistoće“, rekao je, upozorivši da to podstiče žešću konkurenciju među narkokartelima i širenje tržišta.

Istovremeno raste i tzv. „kriminal kao usluga“, uključujući plaćene ubice i specijalizovane mreže za postavljanje laboratorija za droge. „Ubistvo kao usluga često uključuje mlade ljude regrutovane putem društvenih mreža“, rekao je Gusdil.

Luke krcate drogom

Sveprisutnost droge povezuje i s masovnom trgovinom putem brodskih kontejnera. Iako su neke luke, poput Antverpena, uvele strože kontrole, kriminalne grupe su se, upozorava, preusmjerile na korumpiranje ljudi koji upravljaju kretanjem kontejnera.

„Kriminalne organizacije neće se lako odreći korupcije. Korupcija je način na koji ostvaruju svoje ciljeve“, rekao je. „Pokušavaju na svakom nivou.“

Gusdil smatra da borba protiv droge ne može stati na policijskim i pravosudnim mjerama. Vlade se, kaže, moraju pozabaviti i razlozima rasta potražnje. „Korišćenje supstanci kako bismo se nosili s tjeskobom, poteškoćama ili poboljšali svoje performanse danas je mnogo raširenije nego prije 10 ili 20 godina“, rekao je, povezujući taj trend sa socioekonomskim pritiscima, nesigurnošću mladih, posljedicama Kovida-19 i rata u Ukrajini.

„Moramo shvatiti da činjenica da imamo više korisnika ne znači da su svi kriminalci ili svi zavisnici“, zaključio je on, prenosi tportal.