Putin čestitao građanima Novu godinu: Evo šta im je poželio u 2026.

Izvor:

Sputnjik

31.12.2025

18:26

Путин честитао грађанима Нову годину: Ево шта им је пожелио у 2026.
Foto: Tanjug

Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je građanima Novu godinu. Čestitku su prvo čuli stanovnici Kamčatke i Čukotke.

Predsjednik je u poruci građanima rekao da ruski narod svojim uspjesima piše nova poglavlja u hiljadugodišnjoj istoriji zemlje.

Učesnici Specijalne vojne operacije preuzeli su na sebe odgovornost da se bore za domovinu, rekao je Putin i dodao da Rusija vjeruje u svoje borce i pobjedu.

дрон путин резиденција

Svijet

Rusija pokazala dron korišćen u napadu Putinovu rezidenciju

Milioni ljudi širom Rusije su uz vas - misle na vas, saosjećaju se sa vama, nadaju vam se. Ujedinjeni smo u iskrenoj, nesebičnoj i predanoj ljubavi prema Rusiji, istakao je on.

''Želim vam zdravlje i sreću, uzajamno razumijevanje i prosperitet, ljubav koja nadahnjuje. Neka naša tradicija, vjera, sjećanje ujedinjuju sve generacije i uvijek nam budu podrška'', navodi se u Putinovom tradicionalnom obraćanju iz Kremlja.

putin lukasenko

Svijet

Lukašenko: Putinu su "usijane glave" svašta predlagale, zna se gdje je rezidencija Zelenskog...

Prema njegovim riječima, snaga ruskog jedinstva definiše suverenitet i bezbjednost Rusije, njen razvoj i budućnost.

Rusija će, kako je istakao, ostvariti postavljene ciljeve i ići naprijed.

''Svi zajedno činimo jednu veliku porodicu, jaku i jedinstvenu i zato ćemo i dalje raditi i graditi, ostvarivati postavljene ciljeve i ići samo naprijed zbog naše djece i unuka, zbog naše velike Rusije'', rekao je on.

