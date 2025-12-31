Šok plan iz Brisela: Na hiljade vojnika ulaze u Ukrajinu

Evropske zemlje spremne su da pošalju između 10.000 i 15.000 vojnika u Ukrajinu tokom prvih šest mjeseci nakon prestanka sukoba, u okviru bezbjednosnih garancija, piše njemački list Di Velt.

Kako oni navode, te snage bi imale zadatak da nadziru mogući prekid vatre između Rusije i Ukrajine.

Prema informacijama iz diplomatskih krugova u Briselu, planovi o tome kako bi bezbjednosne garancije za Ukrajinu mogle da izgledaju već su spremni.

"Razvili su ih uglavnom vojni stručnjaci iz oružanih snaga Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske u saradnji sa Briselom", izvijestili su diplomatski predstavnici upoznati sa tokom pregovora.

Ključna uloga Francuske i Velike Britanije

Navodi se da su upravo Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo spremne da, ako bude potrebno, nadziru poštovanje prekida vatre koristeći kopnene snage.

Procjena je da bi broj vojnika u misiji iznosio od 10.000 do 15.000 tokom prvih šest mjeseci nakon završetka sukoba.

Pored toga, diplomatski izvori ističu da su "Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo spremne da učestvuju u nadzoru prekida vatre čak i bez mandata Ujedinjenih nacija (UN) ili Evropske unije".

Za pokretanje misije bio bi dovoljan samo poziv iz Ukrajine. Nadzor prekida vatre iz vazduha i sa mora trebalo bi da obezbijede države susjedne Ukrajini, dok Turska takođe igra važnu ulogu u razvoju planova, s obzirom na to da bi mogla da nadzire region Crnog mora.