Logo
Large banner

Detalji pucnjave u Sarajevu: Napadač oštetio Audi Q3

Izvor:

Avaz

31.12.2025

17:34

Komentari:

0
Детаљи пуцњаве у Сарајеву: Нападач оштетио Ауди Q3
Foto: Printscreen/Crna Hronika

Na području opštine Novi Grad Sarajevo sinoć je nepoznata osoba pucala iz vatrenog oružja i tom prilikom oštetila Audi.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Policijska uprava Novi Grad obaviještena je sinoć u 20:20 sati da je na raskrsnici ulica Adema Buće i Bratunačka upotrebljeno vatreno oružje.

- Tom prilikom nije bilo povrijeđenih osoba, dok je došlo do oštećenja putničkog motornog vozila „Audi Q3“.

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je naložio da pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo izvrše uviđajne radnje, zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično d‌jelo Izazivanje opće opasnosti (član 323. KZ FBiH) – navode iz MUP-a KS.

Podijeli:

Tagovi:

pucnjava

Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ана Ивановић сија поред овог мушкарца, фанови одушевљени објавом

Tenis

Ana Ivanović sija pored ovog muškarca, fanovi oduševljeni objavom

47 min

0
Најављен крај смартфона! Телефони полако одлазе у прошлост?

Nauka i tehnologija

Najavljen kraj smartfona! Telefoni polako odlaze u prošlost?

57 min

0
Други пасош без муке? Ових 6 земаља нуде најлакши пут до држављанства

Zanimljivosti

Drugi pasoš bez muke? Ovih 6 zemalja nude najlakši put do državljanstva

1 h

0
Нова година дочекана у Јапану, Сјеверној и Јужној Кореји

Svijet

Nova godina dočekana u Japanu, Sjevernoj i Južnoj Koreji

1 h

0

Više iz rubrike

Подигнута оптужница против директора школе због сексуалног узнемиравања

Hronika

Podignuta optužnica protiv direktora škole zbog seksualnog uznemiravanja

2 h

0
Полицајац извршио самоубиство службеним пиштољем

Hronika

Policajac izvršio samoubistvo službenim pištoljem

2 h

0
Заплијењена већа количина психоактивних супстанци, ухапшена Американка

Hronika

Zaplijenjena veća količina psihoaktivnih supstanci, uhapšena Amerikanka

5 h

0
Гачанин покушао украсти гориво

Hronika

Gačanin pokušao ukrasti gorivo

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

16

Hapšenje u komšiluku, pogledajte kakvu je eksploziju izazvao na školskom igralištu

18

14

Na Dan Republike Srpske izmjena režima saobraćaja u Banjaluci: Pogledajte u kojim ulicama

18

04

Šok za svijet boksa: Džošua je možda završio karijeru nakon nesreće

18

02

Ova 3 znaka imaju najjaču intuiciju, mogu da predosjete budućnost

17

52

Evo kako je nastala ruska salata: Originalni recept niko ne zna, a slavlje ne može da prođe bez nje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner