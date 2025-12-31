Detalji pucnjave u Sarajevu: Napadač oštetio Audi Q3

Na području opštine Novi Grad Sarajevo sinoć je nepoznata osoba pucala iz vatrenog oružja i tom prilikom oštetila Audi.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Policijska uprava Novi Grad obaviještena je sinoć u 20:20 sati da je na raskrsnici ulica Adema Buće i Bratunačka upotrebljeno vatreno oružje.

- Tom prilikom nije bilo povrijeđenih osoba, dok je došlo do oštećenja putničkog motornog vozila „Audi Q3“.

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je naložio da pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo izvrše uviđajne radnje, zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično d‌jelo Izazivanje opće opasnosti (član 323. KZ FBiH) – navode iz MUP-a KS.