Policajac izvršio samoubistvo službenim pištoljem

31.12.2025

15:31

Komentari:

0
Полицајац извршио самоубиство службеним пиштољем
Foto: Tanjug

Tijelo policajca zaposlenog u Sektoru unutrašnje kontrole pronađeno je sinoć u Novom Pazaru, potvrđeno je iz policijskih izvora.

Prema dostupnim informacijama, muškarac od jutarnjih sati nije bio kod kuće, zbog čega je porodica tokom dana prijavila njegov nestanak, a policija je odmah započela potragu.

Oko 19 sati policijska patrola locirala ga je na periferiji grada, u njegovom vozilu. Nakon legitimisanja i kraćeg zadržavanja, on se udaljio s mjesta događaja.

Hitna pomoć

Srbija

Užas: Pronađeno beživotno tijelo na školskom terenu

Nedugo potom, policija je ponovo izašla na teren, gdje je pronađeno njegovo tijelo. Na lice mjesta odmah su upućene nadležne službe, a uviđaj je obavljen po nalogu tužilaštva.

Kako je saopšteno, smrt se vodi kao samoubistvo, navodno počinjeno službenim pištoljem, dok će sve okolnosti koje su prethodile ovom tragičnom događaju biti predmet dalje istrage.

(Sandžačke)

Srbija

policajac

izvršio samoubistvo

