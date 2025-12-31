Uhapšena dvojica Albanaca zbog 30 kilograma kokaina

Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je zajedničkim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju i Uprave carina, na Zajedničkoj tački prelaska Merdare, zapleijnjeno više od 30 kilograma materije za koju se sumnja da je kokain i da su uhapšena dvojica albanskih državljana zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju uhapsili su S. L. (23) i B. U. (25) državljane Albanije, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga - saopštio je MUP.

Policija je sinoć zajedno sa Upravom carina, prilikom kontrole kombi vozila "mercedes" albanskih registarskih oznaka, kojim je upravljao S. L, a u kojem se kao suvozač nalazio B. U, u šupljinama ispod tapacira pronašla 28 paketa sa 30 kilograma i 896 grama praškaste materije za koju se sumnja da je kokain.

- S. L. i B. U. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Prokuplju - izjavio je ministar Dačić.