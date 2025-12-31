Tužilaštvo BiH optužilo još šestoricu Srba

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv šestorice Srba zbog navodnih ratnih zločina na području Ključa 1992. godine.

Optužnica je podignuta protiv Brace Marića, Dragana Vukića, Ranka Samardžije, Save Jokića, Miše Adamovića i Milorada Kaurina, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Oni su optuženi za zločin nad civilima bošnjačke nacionalnosti počinjen 10. jula 1992. godine prilikom vojno-policijske akcije u selima Gornji i Donji Biljani u opštini Ključ.