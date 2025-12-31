Logo
Large banner

Tužilaštvo BiH optužilo još šestoricu Srba

31.12.2025

10:59

Komentari:

1
Тужилаштво БиХ оптужило још шесторицу Срба

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv šestorice Srba zbog navodnih ratnih zločina na području Ključa 1992. godine.

Optužnica je podignuta protiv Brace Marića, Dragana Vukića, Ranka Samardžije, Save Jokića, Miše Adamovića i Milorada Kaurina, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Oni su optuženi za zločin nad civilima bošnjačke nacionalnosti počinjen 10. jula 1992. godine prilikom vojno-policijske akcije u selima Gornji i Donji Biljani u opštini Ključ.

Podijeli:

Tag:

Srna

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Ухваћен на дјелу: Бањалучанин ухапшен на паркингу тржног центра

Hronika

Uhvaćen na djelu: Banjalučanin uhapšen na parkingu tržnog centra

1 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Hronika

Požar u garaži krenuo od električnog romobila, eksplodirala plinska boca

1 h

0
Оптужница против Мирсада Шестића за ратне злочине на подручју Жепча

Hronika

Optužnica protiv Mirsada Šestića za ratne zločine na području Žepča

1 h

0
Судар код Градишке: Возач тешко повријеђен, пребачен у УКЦ Српске

Hronika

Sudar kod Gradiške: Vozač teško povrijeđen, prebačen u UKC Srpske

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

45

Broj 1411 do sada pozvan 75.315 puta

11

41

Dron koji se kretao ka Putinovoj rezidenciji nosio šest kilograma eksploziva

11

41

Još jedna zemlja planira zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina od septembra 2026.

11

32

Zakazano suđenje Kecmanovićima, tužilac insistira na maksimalnim kaznama

11

18

Gačanin pokušao ukrasti gorivo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner