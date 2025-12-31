Požar u garaži krenuo od električnog romobila, eksplodirala plinska boca

Jče oko 8:10 časova dogodio se požar i eksplozija u garaži u vlasništvu 52-godišnjeg muškarca u ulici Josipa Vogrinca u Zagrebu, saopštila je policija.

Prema do sada prikupljenim informacijama, kvar na bateriji električnog trotineta je najvjerovatnije izazvao varnicu i prenos toplote na gasnu bocu, koja je potom eksplodirala. Požar koji je izbio nakon eksplozije ugasili su vatrogasci, a na licu mjesta je sproveden uviđaj.

U incidentu je povrijeđen 52-godišnji vlasnik garaže. Ukazala mu se medicinska pomoć u Traumatološkoj klinici Kliničko-bolničkog centra Zagreb, ali težina njegovih povreda još nije utvrđena.

U eksploziji je oštećen i parkirani automobil marke Škoda zagrebačkih registarskih tablica u vlasništvu 55-godišnjeg muškarca. Obim materijalne štete još nije poznat.

(indeks)