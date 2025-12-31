Logo
Large banner

Požar u garaži krenuo od električnog romobila, eksplodirala plinska boca

Izvor:

Indeks

31.12.2025

10:14

Komentari:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Jče oko 8:10 časova dogodio se požar i eksplozija u garaži u vlasništvu 52-godišnjeg muškarca u ulici Josipa Vogrinca u Zagrebu, saopštila je policija.

Prema do sada prikupljenim informacijama, kvar na bateriji električnog trotineta je najvjerovatnije izazvao varnicu i prenos toplote na gasnu bocu, koja je potom eksplodirala. Požar koji je izbio nakon eksplozije ugasili su vatrogasci, a na licu mjesta je sproveden uviđaj.

U incidentu je povrijeđen 52-godišnji vlasnik garaže. Ukazala mu se medicinska pomoć u Traumatološkoj klinici Kliničko-bolničkog centra Zagreb, ali težina njegovih povreda još nije utvrđena.

U eksploziji je oštećen i parkirani automobil marke Škoda zagrebačkih registarskih tablica u vlasništvu 55-godišnjeg muškarca. Obim materijalne štete još nije poznat.

(indeks)

Podijeli:

Tagovi:

plin

električni trotinet

požar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ана Ивановић ставила тачку на 2025. годину и заувијек обрисала Швајнштајгера

Scena

Ana Ivanović stavila tačku na 2025. godinu i zauvijek obrisala Švajnštajgera

1 h

0
Оптужница против Мирсада Шестића за ратне злочине на подручју Жепча

Hronika

Optužnica protiv Mirsada Šestića za ratne zločine na području Žepča

1 h

0
Додик: У 2026. на сваком кораку показивати подршку једних другима

Republika Srpska

Dodik: U 2026. na svakom koraku pokazivati podršku jednih drugima

1 h

1
Нетанјаху: Могуће формирање нове владе у Гази ако се Хамас разоружа

Svijet

Netanjahu: Moguće formiranje nove vlade u Gazi ako se Hamas razoruža

1 h

0

Više iz rubrike

Оптужница против Мирсада Шестића за ратне злочине на подручју Жепча

Hronika

Optužnica protiv Mirsada Šestića za ratne zločine na području Žepča

1 h

0
Судар код Градишке: Возач тешко повријеђен, пребачен у УКЦ Српске

Hronika

Sudar kod Gradiške: Vozač teško povrijeđen, prebačen u UKC Srpske

2 h

0
Тежак удес код Нове Тополе: Аутомобил ударио у платон трактора

Hronika

Težak udes kod Nove Topole: Automobil udario u platon traktora

14 h

1
Драма у Сарајеву: Непозната особа пуцала, полиција трага за њом

Hronika

Drama u Sarajevu: Nepoznata osoba pucala, policija traga za njom

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

45

Broj 1411 do sada pozvan 75.315 puta

11

41

Dron koji se kretao ka Putinovoj rezidenciji nosio šest kilograma eksploziva

11

41

Još jedna zemlja planira zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina od septembra 2026.

11

32

Zakazano suđenje Kecmanovićima, tužilac insistira na maksimalnim kaznama

11

18

Gačanin pokušao ukrasti gorivo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner