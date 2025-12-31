Ana Ivanović stavila tačku na 2025. godinu i zauvijek obrisala Švajnštajgera

Na svom Instagram profilu objavila je emotivni "recap" prethodnih 12 mjeseci.

Niz pažljivo odabranih fotografija prikazuje putovanja, osmijehe i lijepe trenutke iz prethodnih mjeseci, ali očekivano - ni na jednoj fotografiji nema njenog bivšeg supruga Bastijana Švajnštajgera.

Bez objašnjenja i bez riječi, Ana je poslala jasnu poruku na samom kraju godine. Komentari su se nizali, a jasno je i da je srpska ljepotica definitivno stavila tačku na jedno poglavlje svog života i u 2026. ulazi sama, ali snažnija nego ikad.

Podsjetimo, vijesti o razvodu Ane i Bastijana pojavile su se u aprilu, a ubrzo je potvršeno da je nekada najdraži sportski par stavio tačku na brak koji je trajao devet godina.

Ubrzo poslije glasina o razvodu, njemački fudbaler je uhvaćen u ekpslicitnim pozama sa novom devojkom Silvom na ljetovanju u Grčkoj, prenosi Kurir.