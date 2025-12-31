Ana Ivanović stavila tačku na 2025. godinu i zauvijek obrisala Švajnštajgera

Izvor:
Kurir
31.12.2025
10:06
Komentari:0
Dok se 2025. godina polako gasi, Ana Ivanović je jednim potezom zapalila društvene mreže.
Na svom Instagram profilu objavila je emotivni "recap" prethodnih 12 mjeseci.
Niz pažljivo odabranih fotografija prikazuje putovanja, osmijehe i lijepe trenutke iz prethodnih mjeseci, ali očekivano - ni na jednoj fotografiji nema njenog bivšeg supruga Bastijana Švajnštajgera.
Bez objašnjenja i bez riječi, Ana je poslala jasnu poruku na samom kraju godine. Komentari su se nizali, a jasno je i da je srpska ljepotica definitivno stavila tačku na jedno poglavlje svog života i u 2026. ulazi sama, ali snažnija nego ikad.
Podsjetimo, vijesti o razvodu Ane i Bastijana pojavile su se u aprilu, a ubrzo je potvršeno da je nekada najdraži sportski par stavio tačku na brak koji je trajao devet godina.
Ubrzo poslije glasina o razvodu, njemački fudbaler je uhvaćen u ekpslicitnim pozama sa novom devojkom Silvom na ljetovanju u Grčkoj, prenosi Kurir.
Scena
2 h0
Scena
17 h0
Scena
18 h0
Scena
19 h0
Najnovije
Najčitanije
11
41
11
41
11
32
11
18
11
08
Trenutno na programu