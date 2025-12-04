Logo
Large banner

Ana i Bastijan ne žele da se sretnu ni na suđenju, sve su prepustili advokatima

Izvor:

Agencije

04.12.2025

08:52

Komentari:

0
Ана и Бастијан не желе да се сретну ни на суђењу, све су препустили адвокатима

Nekadašnji par iz snova Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger na pragu je okončanja svog devetogodišnjeg braka.

Kako prenose njemački mediji, uskoro bivši partneri ne žele da se sretnu na suđenju, pa su preko advokata tražili da se brakorazvodni proces maksimalno ubrza kako bi i formalno nastavili svoje živote i krenuli svako svojim putem.

ana ivanovic bastijan svajnstajger

Scena

Ana Ivanović tužila Bastijana Švajnštajgera

Svako na svoju stranu

''Tačno je da je Ana podnijela zahtjev za razvod braka prije nekoliko dana Opštinskom sudu u Minhenu, i to odjeljenju za porodične sporove. I ona i Bastijan su svojim advokatima poručili da ne žele da se vide na suđenju na kome će i zvanično biti razvedeni. Takođe su oboje zamolili svoje advokate da se potrude da se sve završi u što bržem roku. Bastijan nije pravio pitanje oko imovine, a u Palma de Majorki, gdje Ana i živi s njihovim sinovima, podnijela je tužbu za izdržavanje djece. Ivanovićevoj je ovaj period bio jako mučan i želi da sve ovo bude iza nje i da nastavi dalje. Ona u posljednje vrijeme često putuje po svijetu, a dosta vremena provodi i u svom rodnom Beogradu, gdje izlazi s prijateljima. Svi oni su joj bili velika podrška u prethodnom teškom periodu. Za razliku od nje, Bastijan se uopšte nije previše uzrujao povodom svega, on uživa sa svojom novom partnerkom, a Anu izbjegava da sretne po svaku cijenu'', zaključio je izvor za Bild.

Švajnštajgerova afera navodno je počela 2024. godine. Bild je početkom juna 2025. prvi put izvjestio o krahu braka Bastijana Švajnštajgera i Ane Ivanović. Tada su se pojavile prve fotografije Švajnštajgera s njegovom novom djevojkom. Njih dvoje su se ljubili na javnoj plaži na Majorki, a te fotografije su obišle svet. Žena koja je tada viđena s njim je iz Bugarske i ima dva sina, a njih dvoje upoznali su se u školi koju pohađaju i Bastijanovi sinovi.

Vanbračna afera navodno je trajala još od ljeta 2024. Nedavno su njih dvoje proveli zajedničke ljubavne dane na odmoru u Grčkoj.

Ана Ивановић

Tenis

Kraj ljubavne bajke: Ana Ivanović predala papire za razvod od Švajnija

Dana 22. jula 2025. Ivanovićeva je navela preljubu kao razlog razvoda. Preko svog advokata, uz objašnjenje da između nje i njenog još uvek zakonitog supruga postoje “nepremostive razlike”.

Ljubavna bajka, koja je dirnula mnoge, sada dobija kraj koji niko nije očekivao.

Podsjetimo, Ana je nedavno boravila u Beogradu, gde se provodila i sa svojim starim prijateljem Novakom Đokovićem, i to prvi put poslije jedne decenije. Ona je došla u poznati lokal sa svojim društvom, a dva sata kasnije u njemu se sam pojavio i najbolji teniser svih vremena. Njih dvoje su cijele večeri igrali zajedno, smijali se, pričali i bez sumnje se dobro provodili, u šta su se uvjerili i gosti za drugim stolovima, čiju su pažnju svakako privlačili.

Za dobru atmosferu bio je zadužen Stevan Anđelković, koji je gostima pjevao i strane i domaće hitove, Nole i Ana su bili sve vrijeme na nogama, a žurka je trajala do kasno u noć.

Ана Ивановић

Scena

Ana Ivanović nakon razvoda ulaže u ovaj biznis

Nekad je sve bilo idila

Podsjetimo, prošlog ljeta Kurir je bio na Majorki, najvećem ostrvu u Španiji, gdje par ima velelepnu vilu i gdje su provodili najviše zajedničkog vremena. Tu vilu je i prije braka posedovala Ana Ivanović, nekadašnji broj jedan u tenisu, ali ju je par zajednički renovirao.

Bivši teniserka i fudbaler porodično gnijezdo na Balearima svili su u jednom od najluksuznijih rezidencijalnih španskih naselja – Son Vidi.

Nalazi se na 15 minuta vožnje od glavnog grada Palme i poznat je kao Beverli Hils Majorke.

Podijeli:

Tagovi:

Ana Ivanović

Bastijan Švajnštajger

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ана Ивановић се након развода вратила у Београд

Scena

Ana Ivanović se nakon razvoda vratila u Beograd

1 mj

0
Ана и Бастијан се први пут састали послије развода: Овако је прошао сусрет

Scena

Ana i Bastijan se prvi put sastali poslije razvoda: Ovako je prošao susret

1 mj

1
Ана Ивановић открила рецепт за свој омиљени смути: Јутарња доза витамина и енергије

Savjeti

Ana Ivanović otkrila recept za svoj omiljeni smuti: Jutarnja doza vitamina i energije

1 mj

0
Ана Ивановић у уској хаљини изазвала лавину коментара

Scena

Ana Ivanović u uskoj haljini izazvala lavinu komentara

2 mj

1

Više iz rubrike

''Ђоковић никада неће оборити мој рекорд од 64 Грен слема''

Tenis

''Đoković nikada neće oboriti moj rekord od 64 Gren slema''

16 h

0
Бомба у свијету тениса: Враћа се једна од највећих легенди

Tenis

Bomba u svijetu tenisa: Vraća se jedna od najvećih legendi

1 d

0
Крај љубавне бајке: Ана Ивановић предала папире за развод од Швајнија

Tenis

Kraj ljubavne bajke: Ana Ivanović predala papire za razvod od Švajnija

1 d

1
Била је незаустављива, али један инцидент је све промијенио

Tenis

Bila je nezaustavljiva, ali jedan incident je sve promijenio

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

52

Ana i Bastijan ne žele da se sretnu ni na suđenju, sve su prepustili advokatima

08

48

Ovi automobili gube najmanje vrijednost kao polovni

08

41

Počelo zaključavanje društvenih mreža za tinejdžere

08

35

Starica (95) proglašena mrtvom, a onda je ustala iz kovčega na dan sahrane

08

25

Vazduh izrazito nezdrav u ovih 5 gradova BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner