''Đoković nikada neće oboriti moj rekord od 64 Gren slema''

Izvor:

Agencije

03.12.2025

16:40

''Ђоковић никада неће оборити мој рекорд од 64 Грен слема''
Foto: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Novak Đoković ima 24 Gren slem titule u singlu, koliko i Margaret Kort u ženskoj konkurenciji.

Jeste Australijanka oko pola ovih trofeja osvojila prije Open ere, kada je profesionalcima bilo zabranjeno da igraju Gren slemove pa je konkurencija bila slabija, ali brojke su brojke.

Kortova nikada nije prelazila u profesionalne vode i zato ja maksimalno iskoristila činjenicu da su neke njene najveće rivalke to uradile i ne samo njoj olakšale posao, nego i sebi smanjile broj najvažnijih trofeja. Iako odavno van teniskih voda, veoma je aktivna u crkvenom životu, nedavno je rekla:

"Neću biti iznenađena ako moj rekord od 24 Gren slem trofeja bude srušen", osvrnula se za "Telegraf“ na mogućnost da Đoković do kraja karijere osvoji taj 25, već dvije godine čekan.

"Ali bila bih veoma iznenađena ako neko obori moj rekord od 64 titule na Gren slemovima".

U pitanju je zbir svih pehara na najvećim takmičenjima. Australijanka ima još 19 ovakvih trofeja u dublu i 21 u miksu. Novak nema nijedan u ove dvije konkurencije. Sa druge strane, u vrijeme kada je Margaret igrala, šezdesetih i početkom sedamdesetih, bilo je uobičajeno da svi najveći asovi učestvuju u svim konkurencijama. Napori su bili mnogo manji nego sada.

Danas skoro niko od vodećih asova u muškoj konkurenciji ne igra dubl ili miks, dok u ženskoj samo po neko.

"Šta god da se dogodi u tenisu u budućnosti, niko neće nikada moći da mi oduzme to što sam ja uspjela", podvukla je svoju sigurnost u ovaj drugi rekord.

