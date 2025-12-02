Kraj ljubavne bajke: Ana Ivanović predala papire za razvod od Švajnija

02.12.2025
Nekadašnji par iz snova, Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger, na pragu su da okončaju brak.
Kako prenosi Bild, bivša teniserka podnijela je zahtjev za razvod!
Navodi se da je svjetska zvijezda zahtjev podnijela u novembru pri Opštinskom sudu u Minhenu, odjeljenju za porodične sporove.
Ana Ivanović u uskoj haljini izazvala lavinu komentara
Devet godina nakon bajkovitog vjenčanja u Veneciji i trojice zajedničkih sinova, njihov odnos postaje prošlost.
U Palma de Majorki, gdje Ana Ivanović živi sa svojim malim sinovima, navodno je podnijela tužbu za izdržavanje djece. To je BILD saznao iz pravosudnih krugova, prenosi Telegraf.
Ljubavna bajka koja je dirnula mnoge, sada dobija kraj koji niko nije očekivao.
