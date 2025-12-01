Logo

Preminuo legendarni Nikola Pjetranđeli

Izvor:

Agencije

01.12.2025

10:15

Преминуо легендарни Никола Пјетранђели
Foto: Pixabay

Nikola Pjetranđeli, nekadašnji italijanski teniser, preminuo je u 93. godini života.

Dvostruki prvak u singlu na Rolan Garosu (1959, 1960), bio je prvi Italijan ikada koji se okitio Grend slem titulom, a tokom karijere je podigao 48 trofeja.

Pjetranđeli kao selektor Dejvis kup reprezentacije Italije

Bio je selektor Dejvis kup reprezentacije Italije koja je 1976. godine osvojila "salataru", nakon čega će proći skoro četiri decenije pre nego što će "azuri" sa Janikom Sinerom ponoviti taj uspjeh.

Rekordi u Dejvis kupu

Rekorder je tog takmičenja sa čak 164 mečeva, ali i pobeda u singlu (78) i dublu (42). Nedavno je izjavio da će njegovom nasledniku Sineru biti potrebno nekoliko života da obori njegov rekord po broju nastupa u tom takmičenju.

"Sineru će biti potrebno tri ili četiri života da obori sve moje rekorde. Pogotovo jer imam jedan koji je nenadmašan – 164 mečeva u Dejvis kupu. S tim rečeno, on je na pravom putu. Zaboga, tek su mu 23 godine. Naravno, sa izuzetkom broja odigranih mečeva. To ne može da dirne", rekao je Pjetranđeli.

Jedini je Italijan koji je uvršten u tenisku Kuću slavnih 1986. godine.

Od 2006. godine njegovo ime nosi stadion u kompleksu Foro Italiko.

Tagovi:

tenis

Nikola Pjetranđeli

