Preminuo legendarni Nikola Pjetranđeli

Dvostruki prvak u singlu na Rolan Garosu (1959, 1960), bio je prvi Italijan ikada koji se okitio Grend slem titulom, a tokom karijere je podigao 48 trofeja.

Pjetranđeli kao selektor Dejvis kup reprezentacije Italije

Bio je selektor Dejvis kup reprezentacije Italije koja je 1976. godine osvojila "salataru", nakon čega će proći skoro četiri decenije pre nego što će "azuri" sa Janikom Sinerom ponoviti taj uspjeh.

It is with profound sadness that we say goodbye to Nicola Pietrangeli, a true legend of Italian tennis and two-time Rome champion (1957, 1961).



His legacy will forever live on in the history of our sport, in the memory of our tournament, and in the stadium that proudly bears… pic.twitter.com/8Vgb59Tl1K — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) December 1, 2025

Rekordi u Dejvis kupu

Rekorder je tog takmičenja sa čak 164 mečeva, ali i pobeda u singlu (78) i dublu (42). Nedavno je izjavio da će njegovom nasledniku Sineru biti potrebno nekoliko života da obori njegov rekord po broju nastupa u tom takmičenju.

"Sineru će biti potrebno tri ili četiri života da obori sve moje rekorde. Pogotovo jer imam jedan koji je nenadmašan – 164 mečeva u Dejvis kupu. S tim rečeno, on je na pravom putu. Zaboga, tek su mu 23 godine. Naravno, sa izuzetkom broja odigranih mečeva. To ne može da dirne", rekao je Pjetranđeli.

Jedini je Italijan koji je uvršten u tenisku Kuću slavnih 1986. godine.

Od 2006. godine njegovo ime nosi stadion u kompleksu Foro Italiko.