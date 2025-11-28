Logo
Large banner

Šeik snima Đokovića dok pokazuje jogu

28.11.2025

09:50

Komentari:

0
Шеик снима Ђоковића док показује јогу
Foto: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Novak Đoković se već neko vrijeme nalazi u Kataru, a posljednjih dana je odlučio da se druži sa vozačima Formule 1.

Prošle godine Novak Đoković je bio gost Ferrarija na Velikoj nagradi Katara, dok je ovog puta stigao na stazu sa potpuno drugačijom idejom. Umjesto da se fokusira na brzinu bolida koji dostižu i do 340 kilometara na sat, odlučio je da upravo tu održi čas joge.

пар, љубав

Ljubav i seks

Šta je ključ sretne veze?

Pokazivao je vježbe koje je pratio i Franko Kolapinto, mladi vozač Alpine, sve vreme dok je šeik snimao šta radi najbolji teniser svih vremena.

Argentinac je pokušao da prati Novaka, ali je brzo odustao:

"Novače, hvala ti na časovima, ali nisam mogao da izdržim ni zagrevanje, jako sam ukočen", požalio se Kolapinto, pišu Nezavisne.

Podijeli:

Tag:

Novak Đoković

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шта је кључ сретне везе?

Ljubav i seks

Šta je ključ sretne veze?

5 h

0
Пронађен траг највеће мистерије у свемиру

Nauka i tehnologija

Pronađen trag najveće misterije u svemiru

5 h

0
пруга илустрација

Hronika

Stravična nesreća u Blažuju: Pješaka udario voz, poginuo na licu mjesta

5 h

0
Проходни сви путеви на Сарајевско-романијској регији

Društvo

Prohodni svi putevi na Sarajevsko-romanijskoj regiji

5 h

0

Više iz rubrike

Арина Сабаленка у изазовном издању

Tenis

Arina Sabalenka u izazovnom izdanju

1 d

0
"Ђоковића новац никада неће натјерати да уради нешто у шта не вјерује"

Tenis

"Đokovića novac nikada neće natjerati da uradi nešto u šta ne vjeruje"

2 d

0
Надал проговорио о Ђоковићу и Федереру

Tenis

Nadal progovorio o Đokoviću i Federeru

3 d

0
Бивши тренер Новака Ђоковића добио дијете у 58. години

Tenis

Bivši trener Novaka Đokovića dobio dijete u 58. godini

6 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

14

32

Naučnici otkrili šta Crni petak radi mozgu

14

27

Narod priča: Porodica Pekić Bajić

14

26

Učenik iznenada preminuo u Osnovnoj školi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner