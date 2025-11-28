Šeik snima Đokovića dok pokazuje jogu

Novak Đoković se već neko vrijeme nalazi u Kataru, a posljednjih dana je odlučio da se druži sa vozačima Formule 1.

Prošle godine Novak Đoković je bio gost Ferrarija na Velikoj nagradi Katara, dok je ovog puta stigao na stazu sa potpuno drugačijom idejom. Umjesto da se fokusira na brzinu bolida koji dostižu i do 340 kilometara na sat, odlučio je da upravo tu održi čas joge.

Pokazivao je vježbe koje je pratio i Franko Kolapinto, mladi vozač Alpine, sve vreme dok je šeik snimao šta radi najbolji teniser svih vremena.

Argentinac je pokušao da prati Novaka, ali je brzo odustao:

"Novače, hvala ti na časovima, ali nisam mogao da izdržim ni zagrevanje, jako sam ukočen", požalio se Kolapinto, pišu Nezavisne.