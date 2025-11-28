Stravična nesreća u Blažuju: Pješaka udario voz, poginuo na licu mjesta

Jedna osoba poginula je jutros, 28. novembra, na području Blažuja kada ju je udario voz.

Mersiha Novalić, portparolka MUP-a Kantona Sarajevo, potvrdila je da se nesreća desila jutros, a "Avaz" piše da je stradao migrant.

"U 7.55 sati je prijavljeno našoj policijskoj upravi da je došlo do nesreće u kojoj je nastradao pješak u udaru voza i za sad preliminarno što se može reći jeste da je riječ o osobi afroazijskog porijekla. U 8.20 je konstatovana smrt ove osobe od strane tima ljekara koji su izašli na teren", rekla je ona.