Stravična nesreća u Blažuju: Pješaka udario voz, poginuo na licu mjesta

Izvor:
Avaz
28.11.2025
09:39
Komentari:0
Jedna osoba poginula je jutros, 28. novembra, na području Blažuja kada ju je udario voz.
Mersiha Novalić, portparolka MUP-a Kantona Sarajevo, potvrdila je da se nesreća desila jutros, a "Avaz" piše da je stradao migrant.
"U 7.55 sati je prijavljeno našoj policijskoj upravi da je došlo do nesreće u kojoj je nastradao pješak u udaru voza i za sad preliminarno što se može reći jeste da je riječ o osobi afroazijskog porijekla. U 8.20 je konstatovana smrt ove osobe od strane tima ljekara koji su izašli na teren", rekla je ona.
