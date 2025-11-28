Oglasila se drugarica poginule Ane Radović: Željela je...

Logo
Foto: Printscreen

Zlatibor tuguje za Anom Radović (20) koja je tragično nastradala u nedelju na magistralnom putu Čačak-Požega zajedno sa Aleksandrom M. (37), tjelohraniteljem Nebojše Stojkovića Stojketa, vođe rakovačkog klana.

"Kako mi je žao što se sve ovo dogodilo… Ana Radović je bila jedna divna, mlada djevojka koja je ambiciozno željela da uspije u životu. Nije htjela da studira negdje u okolini već je odlučila da uspije da završi fakultet u Beogradu i išla je na Pravni fakultet", kaže prijateljica preminule djevojke i dodaje:

"Nekoliko dana prije nesreće sam je srela kod nas u gradu, i rekla mi je da ide ovih dana za Beograd, ali da će se odmah vratiti pa ćemo se družiti. Nažalost, do toga nikad neće doći. Poznavala sam i nastradalog Aleksandra sa kojim je bila u kolima kada se desila nesreća".

Predobra porodica doživjela tragediju

Kako potom objašnjava sagovornica, Anina porodica je nakon ove porodične tragedije razorena i neutješna.

"Oni su neutješni, ne mogu da prihvate činjenicu da je više nikada neće vidjeti. Oni su svi tako divni i dobri ljudi, koji su svojim mukotrpnim radom sve stekli. Majka joj radi u jednom zlatiborskom hotelu, dok otac kao i svi oni radi porodični biznis od kog žive. Sjećam se, baka joj je učiteljica koja ih je čuvala i podigla. Nemam riječi da se takva tragedija dogodi ovoj porodici", dodala je.

Kako je dodala, porodica je od nedjelje uveče preživljavala agoniju.

"Ljudi su bili zabrinuti, nisu znali gdje je, što se ne javlja. Zaista su bili u nekom stanju ludila. To nije ličilo na nju jer je ona bila jako odgovorna osoba, telefon je uvijek nosila sa sobom, a kada bi joj poslali poruku odgovara bi u rekordnom roku, da ne kažem odmah", kaže ona i dodaje:

"Tog dana, u nedjelju sam vidjela njenog brata u gradu, ali u tom trenutku nisam znala da je traže. Tek kasnije sam saznala da je nestala i šokirala sam se iskreno", kaže ona i dodaje da se čula sa ostalim prijateljicama i da joj je jedna od njih rekla da je otišla sa Aleksandrom za Beograd, ali da se vraćaju za dva dana.

