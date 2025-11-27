Logo
Large banner

Užas u BiH: Djevojka prijavila policajce za seksualno uznemiravanje

Izvor:

Kliks

27.11.2025

20:56

Komentari:

3
Ужас у БиХ: Дјевојка пријавила полицајце за сексуално узнемиравање
Foto: ATV

D‌jevojka (18) iz Travnika prijavila je dvojicu policajaca iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona (MUP SBK) da su je seksualno uznemiravali, prenosi Kliks.

D‌jevojka se javila redakciji portala Kliksa i navela da je pomenuti događaj prijavila policiji.

Ispričala je da su joj, 16. novembra na području Viteza, nakon što je završila smjenu na poslu, na parkingu prišla dvojica policajaca. Jedan od njih je, kako je navela, htio da ide s njim.

Ispričala je da je pretrpjela vrijeđanje, psovanje i prijetnje da će je kazniti, alkotestirati i "skinuti s ceste".

Урош Ћертић

Scena

Uhapšen Uroš Ćertić

Jedan od njih je, kako je navela, "otključao automobil preko prozora, a zatim ušao u i govorio joj da se skine". Navela je da joj je govorio da "ga se neće tako lako riješiti".

MUP SBK preduzima mjere

Iz MUP-a SBK su na upit pomenutog portala rekli da su policijski službenici Od‌jeljenja za profesionalne standarde i Sektora kriminalističke policije MUP-a Srednjobosanskog kantona odmah po saznanju pristupili poduzimanju mjera i radnji iz svoje nadležnosti, s ciljem utvrđivanja disciplinske, ali i krivične odgovornosti dvojice policijskih službenika koji se dovode u vezu s uznemiravanjem mlade punoljetne ženske osobe na području Viteza.

Хитна помоћ

Hronika

Poznat uzrok smrti bebe koja je preminula na putu od Konjica do Mostara

"Sve aktivnosti policije po pitanju krivične odgovornosti policijskih službenika poduzimaju se pod nadzorom i uputstvima nadležnog Kantonalnog tužilaštva Travnik", naveli su.

Podijeli:

Tagovi:

Policija

seksualno uznemiravanje

Travnik

prijava

Komentari (3)
Large banner

Pročitajte više

Драма у Њемачкој: Експлодирала петарда у тоалету школе, повријеђено 17 ученика

Svijet

Drama u Njemačkoj: Eksplodirala petarda u toaletu škole, povrijeđeno 17 učenika

18 h

0
Којић: Мехмедовићева иницијатива је популистичка

BiH

Kojić: Mehmedovićeva inicijativa je populistička

18 h

1
Њемачка има тајни план: Мобилисаће 800.000 НАТО војника, ево када очекују напад

Svijet

Njemačka ima tajni plan: Mobilisaće 800.000 NATO vojnika, evo kada očekuju napad

19 h

0
Пропала смјена Маринка Чаваре

BiH

Propala smjena Marinka Čavare

19 h

2

Više iz rubrike

Познат узрок смрти бебе која је преминула на путу од Коњица до Мостара

Hronika

Poznat uzrok smrti bebe koja je preminula na putu od Konjica do Mostara

20 h

0
Ухапшен осумњичени за рањавање у Сарајеву

Hronika

Uhapšen osumnjičeni za ranjavanje u Sarajevu

21 h

0
Тужилаштво тражи доживотне казне за убиство Раденка Башића

Hronika

Tužilaštvo traži doživotne kazne za ubistvo Radenka Bašića

23 h

0
Туча возача у Новом Саду

Hronika

Vozači se potukli nakon svađe u saobraćaju - VIDEO

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

31

Ovi obrasci ponašanja ukazuju na to da ste imali teško djetinjstvo koje je ostavilo traga

15

28

Kraj! Obradović odbio da se vrati na klupu Partizana

15

27

Krnji Ustavni sud osporio pojedine tačke zaključaka NSRS

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner