Užas u BiH: Djevojka prijavila policajce za seksualno uznemiravanje

D‌jevojka (18) iz Travnika prijavila je dvojicu policajaca iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona (MUP SBK) da su je seksualno uznemiravali, prenosi Kliks.

D‌jevojka se javila redakciji portala Kliksa i navela da je pomenuti događaj prijavila policiji.

Ispričala je da su joj, 16. novembra na području Viteza, nakon što je završila smjenu na poslu, na parkingu prišla dvojica policajaca. Jedan od njih je, kako je navela, htio da ide s njim.

Ispričala je da je pretrpjela vrijeđanje, psovanje i prijetnje da će je kazniti, alkotestirati i "skinuti s ceste".

Jedan od njih je, kako je navela, "otključao automobil preko prozora, a zatim ušao u i govorio joj da se skine". Navela je da joj je govorio da "ga se neće tako lako riješiti".

MUP SBK preduzima mjere

Iz MUP-a SBK su na upit pomenutog portala rekli da su policijski službenici Od‌jeljenja za profesionalne standarde i Sektora kriminalističke policije MUP-a Srednjobosanskog kantona odmah po saznanju pristupili poduzimanju mjera i radnji iz svoje nadležnosti, s ciljem utvrđivanja disciplinske, ali i krivične odgovornosti dvojice policijskih službenika koji se dovode u vezu s uznemiravanjem mlade punoljetne ženske osobe na području Viteza.

"Sve aktivnosti policije po pitanju krivične odgovornosti policijskih službenika poduzimaju se pod nadzorom i uputstvima nadležnog Kantonalnog tužilaštva Travnik", naveli su.