Drama u Njemačkoj: Eksplodirala petarda u toaletu škole, povrijeđeno 17 učenika

Izvor:
Telegraf
27.11.2025
20:46
Najmanje 17 učenika povrijeđeno je u jednoj školi u Trojhtlingenu, kada je eksplodirala petarda u toaletu.
Škola je odmah evakuisana, a službe Hitne pomoći, uključujući i helikopter, stigle su na lice mjesta oko 11 časova.
Uključio se i protivpožarni alarm, a dim se brzo proširio školskom zgradom. Mnogi učenici su bili uplašeni i žalili su se na mučninu.
Brzom intervencijom policije utvrđeno je da je uzrok incidenta aktiviranje petarde u toaletu.
Još uvijek nije jasno da li je u pitanju standardna ili tzv. poljska petarda, koja je često ilegalno uvezi i znatno je opasnija.
Povrijeđeno je 17 učenika, neki su se žalili na respiratorne probleme, dok su drugi bili u stanju šoku. Policija i dalje istražuje događaj i identitet počinioca.
Oko 1.200 učenika pohađa kompleks koji obuhvata srednju školu, osnovnu školu i gimnaziju.
Incident je izazvao privremeni prekid nastave i evakuaciju svih učenika i osoblja, prenosi Telegraf.
