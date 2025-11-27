Drama u Njemačkoj: Eksplodirala petarda u toaletu škole, povrijeđeno 17 učenika

Najmanje 17 učenika povrijeđeno je u jednoj školi u Trojhtlingenu, kada je eksplodirala petarda u toaletu.

Škola je odmah evakuisana, a službe Hitne pomoći, uključujući i helikopter, stigle su na lice mjesta oko 11 časova.

Uključio se i protivpožarni alarm, a dim se brzo proširio školskom zgradom. Mnogi učenici su bili uplašeni i žalili su se na mučninu.

Brzom intervencijom policije utvrđeno je da je uzrok incidenta aktiviranje petarde u toaletu.

Još uvijek nije jasno da li je u pitanju standardna ili tzv. poljska petarda, koja je često ilegalno uvezi i znatno je opasnija.

Povrijeđeno je 17 učenika, neki su se žalili na respiratorne probleme, dok su drugi bili u stanju šoku. Policija i dalje istražuje događaj i identitet počinioca.

Oko 1.200 učenika pohađa kompleks koji obuhvata srednju školu, osnovnu školu i gimnaziju.

Incident je izazvao privremeni prekid nastave i evakuaciju svih učenika i osoblja, prenosi Telegraf.