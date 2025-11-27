Snažan zemljotres pogodio SAD

Izvor:
Telegraf
27.11.2025
18:40
Zemljotres magnitude 6.1 stepeni Rihtera zabilježen je u četvrtak, 27. novembra 2025 u 18.11 časova, na području Aljaske.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 61.5673 i dužine -150.7795, na 82 kilometara od Enkoridža.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 80.4 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf)
