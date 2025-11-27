Putin: Orban uvijek dobrodošao u Moskvu

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je mađarski premijer Viktor Orban uvijek dobrodošao u Moskvu. Putin je istakao da mađarski premijer vidi realnost na terenu i na osnovu nje formuliše svoj stav, koji je, kako je ocijenio, objektivan.

"Znamo njegov stav i, po mom mišljenju, on je sasvim objektivan", rekao je Putin novinarima.

On je naveo da postoje kontakti sa Mađarskom u vezi sa mogućim sastankom sa Orbanom.

"Ako smatra da je moguće da prihvati poziv da dođe u Moskvu, Orban je uvijek dobrodošao", poručio je Putin.