Paketići za najmlađe pacijente u dobojskoj bolnici

Izvor:

ATV

18.12.2025

19:57

Komentari:

0
Уручени пакетићи малишанима у добојској болници
Foto: ATV

Boravak u bolnici za trenutak im je bio lakši. U susret Svetom Nikoli za desetak mališana smještenih na pedijatriji dobojske bolnice stigli su pokloni. Nisu krili uzbuđenje.

Spasioci su stigli u pravi čas. Sa poklonima u rukama spuštali su se sa krova i kucali na prozor malim pacijentima.

"Bilo mi je baš drago što sam ja dobio mogućnost da dijelim paketiće da se spuštam a zadatak navikli smo kroz vježbe nije nam bilo baš zahtjevno da se spustimo”, rekao je Uroš Žigić, spasilac.

Olakšaće im oporavak, kažu ljekari. U bolničkim krevetima su najmlađi pacijenti sa različitim infekcijama.

“Uvijek ako ništa drugo dobra volja bar olakša boravak u bolnici sad trenutno imamo neka da kažem nerazjašnjena febrilna stanja u toku je dijagnostička obrada”, kaže Aleksandra Prlić, načelnica Odjeljenja pedijatrije JU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj.

Spasilački tim se prvi put odlučio na ovakav potez. Ono što inače rade, samo su primijenili s humanima ciljem i sve iskooridinisali.

“Kako ćemo se usaglasiti sa ljudima sa službom da vidimo koliko je djece kako se rasporediti i na kraju da to sve što uradimo i pripremimo bude sigurno za momke koji se spuštaju”, rekao je Alen Petković, Spasilački tim Doboj.

Za paketiće su se obratili Crvenom krstu. Nisu imali dilemu. Dio slatkiša koje prikupljaju od početka mjeseca upakovali su u 30 paketića.

“Da eto obradujemo u ove praznične dane one kojima je to sad u vim danima najteže i da im uljepšamo ovaj period godine”, naglasila je Biljana Manojlović iz Crvenog krsta Doboj.

Paketiće će dobiti svi mališani koji leže u bolnici. Zbog prirode oboljenja ili povreda, osim na pedijatriji ima ih na drugim odjeljenjima.

