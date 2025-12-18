Republika Srpska dobija još jedan grad

Usvajanjem izmjena zakona o lokalnoj samoupravi otvorena je mogućnost da se ispravi nepravda prema Foči koja, iako je zdravstveni, univerzitetski i turistički centar istoka Srpske, nije ispunjavala uslove za status grada, smatraju načelnik opštine Milan Vukadinović i narodni poslanik Nenad Lalović, glavni zagovornici promjene zakona.

Izmjenama je omogućeno da status grada dobiju i one lokalne zajednice koje najmanje 10 godina imaju pet studijskih programa, više od 2.000 studenata i bogato kulturno-istorijsko nasljeđe.

Poslanik Lalović, koji je sa Vukadinovićem pokrenuo inicijativu o izmjeni zakona, nada se da bi Foča, nakon što prođe zakonsku proceduru i izradi elaborat, već u toku naredne godine mogla dobiti status grada.

"Vlada je uvažila naše amandmane, uvrstila ih po hitnom postupku u Narodnu skupštinu i dvotrećinskom većinom su usvojeni, čime Foča ispunjava uslove da dobije status grada", kaže Lalović.

Dodaje da će uz veći priliv sredstava u gradski budžet i dolazak republičkih institucija, dobijanjem statusa grada biti poboljšan i razvoj Univerzitetske bolnice i Medicinskog fakulteta.

Načelnik Vukadinović ističe da je Foči po svemu odavno pripadao status grada, a da su sada ispunjeni i formalno-pravni uslovi.

"U Narodnoj skupštini desio se istorijski trenutak za našu lokalnu zajednicu - odškrinuta su vrata, žargonski rečeno, da Foča može uraditi elaborat o statusu grada i nadam se da ćemo uspjeti da je pozicioniramo na mjesto koje joj pripada, kao strateškom mjestu ovog dijela Srpske i centru Stare Hercegovine", ističe Vukadinović.

Podsjeća da u Foči na dva fakulteta, Medicinskom i Bogoslovskom, studira blizu 3.000 studenata, od kojih oko 600 stranih iz 38 zemalja svijeta.

To je, smatra, raritet Srpskoj, a što bi uz činjenicu da je Foča uvijek bila važan kulturni i privredni centar trebalo da joj omogući sticanje statusa grada.

"To nosi brojne dobrobiti - veće raspodjele budžetskih prihoda i sjedišta ključnih institucija. Mi ćemo već pokrenuti sve neophodne procedure, formirati odgovarajuće radne grupe stručnih ljudi koje će raditi elaborat o statusa grada", kaže Vukadinović.

Načelnik ističe da su Medicinski i Bogoslovski fakultet stubovi razvoja Foče i da će sticanje statusa grada biti na obostranu korist.

"Opredijeljeni smo da zajedno dodatno jačamo tu saradnju, tako da smo obezbijedili zemljište i neophodne dozvole za gradnju novog bloka studentskog doma sa 380 mjesta za studente koji studiraju na srpskom jeziku, vrijednog deset miliona evra, kao i zemljište za novi blok Medicinskog fakulteta", priča Vukadinović.

Ističe da će to, zajedno sa bolnicom, činiti jedan studentski kampus koji nema nijedna druga opština.

U najavi je, napominje, i investicija iz Indije - gradnja apartmana za strane studente, čime bi se omogućio dalji rast broja studenata.

Vukadinović podsjeća da je Foča, sa Bogoslovskim fakultetom, Srednjom bogoslovskom školom i Svetosavskim hramom, najvećim pravoslavnim hramom u BiH, i veliki duhovni centar.

Dobijanje statusa grada trebalo bi da Foči omogući lakši pristup investicijama i razvojnim fondovima, ali je glavni preduslov za privredni razvoj obnova putne mreže, na čemu će, ističe načelnik, i dalje insistirati.

"Ne tražimo auto-puteve, tražimo dvije pristojne saobraćajne trake. Sticanje statusa grada daće nam argumente da tražimo i druga ulaganja, naravno u saradnji sa institucijama Republike Srpske i svim drugim institucijama na nivou BiH", zaključio je načelnik.