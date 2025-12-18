Logo
Javor preusmjerio novac od novogodišnjeg prijema na pronatalitetnu politiku

SRNA

18.12.2025

15:37

0
Јавор преусмјерио новац од новогодишњег пријема на пронаталитетну политику

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor odlučio je da ove godine neće biti tradicionalnog novogodišnjeg prijema za poslovne partnere i sve koji doprinose razvoju grada već da se sredstva za tu namjenu preusmjere za podršku pronatalitetnoj politici.

Sredstva će biti usmjerena na povećanje novčanih podsticaja za prvorođeno, drugorođeno i trećerođeno dijete, kao i na uvođenje nove mjere podrške za četvrto dijete.

Виктор Орбан

Svijet

Viktor Orban odbrusio: To je mrtva ideja

"Tako će grad u narednoj godini povećati izdvajanja za prvorođeno dijete sa 500 na 800 KM, za drugo dijete sa 600 na 1.000 KM, za treće dijete sa 700 na 1.200 KM, a za četvrto dijete uvodi se nova stavka od 1.500 KM", saopšteno je iz kabineta gradonačelnika Prijedora.

Javor je istakao da je podrška porodici jedan od strateških prioriteta grada jer svaka uložena marka u djecu, roditeljstvo i porodicu predstavlja direktno ulaganje u budućnost Prijedora.

Iako tradicionalnog novogodišnjeg prijema ove godine neće biti, Javor je naglasio da će grad Prijedor znati da zahvali mnogima koji doprinose njegovom razvoju.

Амир Пашић Фаћо-2210225

Hronika

Ubiću te, djece mi: Faćo optužen da je prijetio direktoru

Iz Gradske uprave su podsjetili i na poplava koje su pogodile Prijedor i da su mnogi sugrađani pretrpjeli značajnu materijalnu štetu na domovima i imovini, te da upravo zbog toga grad duže vrijeme funkcioniše u režimu štednje s jasnim ciljem da se raspoloživa sredstva usmjere gdje su najpotrebnija.

"U takvim okolnostima, grad Prijedor smatra da nema mjesta za bilo kakav luksuz", navodi se u saopštenju.

Slobodan Javor

Prijedor

pronatalitetna politika

