Šok iz Zenice: Željezara odlazi u stečaj!

Direktor i suvlasnik Nove Željezare Zenica, Ahmed Hamzić, potvrdio je da je Opštinski sudu u Zenici podnio zahtjev za otvaranje stečajnog postupka nad ovim preduzećem.

Hamzić je ovu informaciju potvrdio tokom novogodišnjeg susreta sa zeničkim novinarima.

– Kroz stečaj želimo da se riješe stvari koje nas remete, usporavaju i koje nam, slikovito rečeno, piju krv – izjavio je Hamzić.

Naglasio je da stečaj ne znači gašenje preduzeća, te da je ovaj potez bio i njegova zakonska obaveza s obzirom na finansijsko stanje kompanije.

Prema njegovim riječima, minus u poslovanju u ovoj godini iznosiće oko 100 miliona KM, dok je ukupni akumulirani gubitak dostigao čak 370 miliona KM.

Nova Željezara Zenica nalazi se u ozbiljnim finansijskim problemima, a dodatni teret predstavljaju nepovoljni ugovori naslijeđeni od prethodnog vlasnika, kompanije ArcelorMittal, koji u trenutnim, izuzetno zahtjevnim uslovima poslovanja onemogućavaju ostvarivanje pozitivnih rezultata.

Hamzić je istakao da kompanija i dalje želi realizirati sve nedavno predstavljene razvojne projekte, ali da je ključni preduslov za to izgradnja energane na komunalni i biootpad.

– Na sličan način ozdravljena je i kompanija Alumina u Zvorniku – dodao je Hamzić, ističući da stečaj vidi kao mehanizam za finansijsko i operativno restrukturiranje, a ne kao kraj poslovanja Željezare, izvijestila je Fena.