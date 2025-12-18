Logo
Large banner

Šok iz Zenice: Željezara odlazi u stečaj!

18.12.2025

09:32

Komentari:

0
Шок из Зенице: Жељезара одлази у стечај!
Foto: Wikipedia/Flickr

Direktor i suvlasnik Nove Željezare Zenica, Ahmed Hamzić, potvrdio je da je Opštinski sudu u Zenici podnio zahtjev za otvaranje stečajnog postupka nad ovim preduzećem.

Hamzić je ovu informaciju potvrdio tokom novogodišnjeg susreta sa zeničkim novinarima.

– Kroz stečaj želimo da se riješe stvari koje nas remete, usporavaju i koje nam, slikovito rečeno, piju krv – izjavio je Hamzić.

Naglasio je da stečaj ne znači gašenje preduzeća, te da je ovaj potez bio i njegova zakonska obaveza s obzirom na finansijsko stanje kompanije.

Prema njegovim riječima, minus u poslovanju u ovoj godini iznosiće oko 100 miliona KM, dok je ukupni akumulirani gubitak dostigao čak 370 miliona KM.

Nova Željezara Zenica nalazi se u ozbiljnim finansijskim problemima, a dodatni teret predstavljaju nepovoljni ugovori naslijeđeni od prethodnog vlasnika, kompanije ArcelorMittal, koji u trenutnim, izuzetno zahtjevnim uslovima poslovanja onemogućavaju ostvarivanje pozitivnih rezultata.

Hamzić je istakao da kompanija i dalje želi realizirati sve nedavno predstavljene razvojne projekte, ali da je ključni preduslov za to izgradnja energane na komunalni i biootpad.

– Na sličan način ozdravljena je i kompanija Alumina u Zvorniku – dodao je Hamzić, ističući da stečaj vidi kao mehanizam za finansijsko i operativno restrukturiranje, a ne kao kraj poslovanja Željezare, izvijestila je Fena.

Podijeli:

Tagovi:

Zenica

željezara

Stečaj

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Позната компанија у новој реклами упутила извињење Николи Јокићу

Košarka

Poznata kompanija u novoj reklami uputila izvinjenje Nikoli Jokiću

4 h

0
Зачин који имате у кухињи озбиљно подиже либидо

Ljubav i seks

Začin koji imate u kuhinji ozbiljno podiže libido

4 h

0
Пакистанац ухапшен због сумње да је кријумчарио мигранте

Hronika

Pakistanac uhapšen zbog sumnje da je krijumčario migrante

4 h

0
Најпаметнији се рађају у ова два мјесеца у години

Zanimljivosti

Najpametniji se rađaju u ova dva mjeseca u godini

4 h

0

Više iz rubrike

Пријаве о постављеним бомбама и у Требињу

Gradovi i opštine

Prijave o postavljenim bombama i u Trebinju

6 h

0
Синиша Милић реизабран за предсједника брчанског СНСД-а

Gradovi i opštine

Siniša Milić reizabran za predsjednika brčanskog SNSD-a

15 h

0
Од рођења до пунољетства: Први град у БиХ који је увео дјечији додатак за свако дијете

Gradovi i opštine

Od rođenja do punoljetstva: Prvi grad u BiH koji je uveo dječiji dodatak za svako dijete

16 h

0
"Славимо одговорно": Ђаци упознати са опасношћу пиротехничких средстава

Gradovi i opštine

"Slavimo odgovorno": Đaci upoznati sa opasnošću pirotehničkih sredstava

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

39

Upozorenje! Zbog bruceloze, meso kupovati kod registrovanih uzgajivača

13

37

Ekstremističke poruke stigle i u škole u FBiH

13

37

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

13

35

Dodik: Vojvoda Aleksić ostaće upamćen kao hrabar i častan borac

13

30

Ilon Mask na društvenim mrežama komentarisao grudi Sidni Svini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner