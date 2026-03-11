Logo
Zemljotres pogodio Hrvatsku, mještani uznemireni: "Dobro je grmjelo i zatreslo"

Земљотрес погодио Хрватску, мјештани узнемирени: "Добро је грмјело и затресло"
Foto: EMSC

Područje Gline u Hrvatskoj je jutros oko 7:33 sati pogodio zemljotres. Kako piše EMSC, potres je bio na dubini od 10 kilometara. Izmeren je 20 kilometara od Petrinje.

O svemu se oglasila i Hrvatska seizmološka služba koja je navela da je potres bio magnitude 2,8 stepeni po Rihteru, dok EMSC navodi da je potres bio jačine 2,5 stepeni.

Bilo je i onih koji su podrhtavanje dobro osetili.

"Grmjelo je i treslo", "Dobro je sve zatreslo", "Kratko je trajalo, ali dobro je zatreslo", napisali su građani na sajtu EMSC, prenose 24sata.hr.

Zemljotres

Hrvatska

