MUP Srpske izdao važno upozorenje građanima Laktaša

Autor:

ATV

11.03.2026

08:19

МУП Српске издао важно упозорење грађанима Лакташа
Foto: ATV

MUP Republike Srpske obavještava građana da će se danas od 09:00 do 15:00 u naselju Jablan kod Laktaša realizovati taktička vježba.

"Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedene lokacije, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost", navode u saopštenju MUP Republike Srpske.

Vježbu realizuje Centar za obuku za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Republike Srpske.

