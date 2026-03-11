MUP Srpske izdao važno upozorenje građanima Laktaša

Foto: ATV

MUP Republike Srpske obavještava građana da će se danas od 09:00 do 15:00 u naselju Jablan kod Laktaša realizovati taktička vježba.

"Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedene lokacije, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost", navode u saopštenju MUP Republike Srpske. Vježbu realizuje Centar za obuku za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Republike Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.