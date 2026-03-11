MUP Srpske izdao važno upozorenje građanima Laktaša

Autor:ATV
11.03.2026
08:19
Komentari:0
MUP Republike Srpske obavještava građana da će se danas od 09:00 do 15:00 u naselju Jablan kod Laktaša realizovati taktička vježba.
"Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedene lokacije, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost", navode u saopštenju MUP Republike Srpske.
Vježbu realizuje Centar za obuku za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Republike Srpske.
