Taktička vježba na području Laktaša, oglasio se MUP

Izvor:

ATV

27.02.2026

08:14

Komentari:

0
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizuje danas taktičku vježbu na području Laktaša, koja će trajati do 15 časova.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će se danas 27.02.2026. godine u vremenu od 08,00 do 15,00 časova na području naselja Bukovica i Jablan, grad Laktaši, realizovati taktička vježba.

Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedene lokacije, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost", navode iz MUP-a Srpske.

Vježbu organizuje Centar za obuku za pripadnike Žandarmerije.

MUP Republike Srpske

Vježba MUP-a Srpske

