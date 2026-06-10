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Trebinje ide u novo zaduženje za nastavak izgradnje gimnazije

Autor:

Teodora Bjelogrlić
10.06.2026 19:26

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Скупштина Требиње
Foto: ATV

Da bi Hram nauke i znanja, nova zgrada trebinjske Gimnazija konačno bila završena, grad na jugu ide u novo kreditno zaduženje, od 5 miliona km. Prema procjenama gradskih vlasti, za nastavak radova na ovom nedovršenom zdanju potrebno je oko 8 miliona km.

4 će biti obezbijeđena iz ovoga kredita, dok je drugu polovinu dala Vlada Srpske. A koliko će novca biti zaista potrebno pokazaće tenderska procedura.

"To su procjene. Činjenica je da će tenderska procedura da kaže jasnije rezultate i danas smo komentarisali da li će biti ponuda i za 4 ili 5 miliona, to mi priželjkujemo. Ali izvođači koji budu predali ponude konkretnije će reći da li smo realni. Ništa nije urađeno osim pregrađivanja, grubih radova i nešto što je bilo neophodno što se tiče razvoda", rekao je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

Preostali milion iz ovoga kredita ide za sportsku, komunalnu i putnu infrastrukturu te eksproprijaciju zemljišta za Novo Trebinje.

"Što se tiče sportske infrastrukture mislilo se na stadion Leotar da se izvrši zamjena podloge i sistema za navodnjavanje, to je preduslov da se odigra Premijer liga. Za eksproprijaciju zemljišta misli se na projekat Novo Trebinje, saobraćajnice i sa dio istočne zaobilaznice", rekao je Siniša Vučurević, načelnik Odjeljenja za kapitalne investicije grada Trebinja.

U opozicionim redovima nemaju ništa protiv ulaganja u obrazovanje, ali su protiv kreditnog zaduženja.

"Djeca imaju solidne uslove. Ministarstvo i grad će učestvovati u rekonstrukciji kotlovnice koja je bila problematična u Centru srednjih škola. To će biti riješeno. Ne vidim razlog hitnosti ove sjednice. 7 godina ta zgrada stoji tamo nezavršena", rekla je Dajana Milišić, odbornik Liste za pravdu i red u Skupštini grada Trebinja.

Kamen temeljac za zgradu gimnazije postavljen je u avgustu 2019. godine i trebalo je da bude poklon investitora Rodoljuba Draškovića gradu na jugu. Radovi su stali zbog trzavica na relaciji hercegovački knez i gradske uprave, pa je Drašković prije par mjeseci nedovršeni objekat u potpunosti predao gradu Trebinju, bez naknade. Procjene gradskih čelnika su da bi nastavak radova trebalo da počne na jesen ove godine.

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Tagovi :

Trebinje

gimnazija

Vlada Republike Srpske

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