Bijeljina- grad tužbi

Gradska organizacija Crvenog krsta Bijeljina mogla bi da obustavi pružanje svojih usluga. Sredstva nisu dobili već pet mjeseci. Najveću štetu trpiće korisnici, stari i bolesni kojima volonteri i njegovatelji ove organizacije svakodnevno pružaju prijeko potrebnu pomoć.

„Već od ovog mjeseca mi ne možemo da funkcionišemo. Vi znate da Crveni krst kao nevladin sektor kao takva organizacija, zavisi od projekata. Ovo je period kada svi donatori, ministarstva i javne ustanove raspisuju konkurse i javne pozive, međutim jedna od eliminatornih stvari je potvrda o izmirenim obavezama. Mi taj dokument ne možemo da pribavimo iz razloga što nismo izmirili svoje obaveze tako da mi ne možemo da učestvujemo u projektima“, rekao je Aleksandar Savić, sekretar GO Crvenog krsta, Bijeljina.

Platu u preduzećima kojima gazduje grad očigledno je moguće dobiti jedino preko suda. Po gradonačelniku, sporne plate zaposlenih u gradskom vrtiću u vrijeme štrajka, radnici će svoja prava ostvariti preko suda. Zaposleni u ovoj ustanovi dobili su tek aprilsku platu, ali ostale naknade nisu još od februara.Bez obzira na pozive za dijalog, pomaka nije bilo.

„Nažalost došli smo u situaciju da po prvi put u istoriji vrtića, da radnici moraju putem sudskih tužbi, putem štrajkova traže ostvarivanje svojih radničkih prava, tj.svoju zarađenu platu, što mislim da dodatno otežava njihov položaj, a dovodi u nezavidan položaj funkcionisanje vrtića“, rekao je Slaviša Vujanović, direktor JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“, Bijeljina.

Do svojih naknada će doći i odbornici u Skupštini grada, koji ih nisu dobili od avgusta 2023. godine. Iako je to kao i obaveze prema dobavljačima i ostalim povjeriocima Zakonom propisano, taj Zakon se uporno krši, kažu odbornici. Većina njih je već tužila grad.

„Ovde se dovodi u pitanje funkcionisanje grada Bijeljina po dva osnova- iz budžeta grada Bijeljina nemamo isplaćivanje zakonskih finansijskih sredstava prema odbornicima, prema dobavljačima i drugim povjeriocima, a s druge strane se iz budžeta uzimaju sredstva za neke druge aktivnosti koje čak nisu ni planirane budžetom i najčešće nisu u zakonskim okvirima“, rekao je Tatjana Perić, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Bijeljina.

Gradonačelnik Bijeljine već pet godina ne odgovara na naše pozive i upite te smo i danas lišeni odgovora na pitanja, kada planira da radi po Zakonu.