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34 godine od svirepog zločina nad Srbima u Čemernu

Autor:

ATV
10.06.2026 19:23

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Чемерно
Foto: Srna

Marica Đuka u napadu na Čemerno izgubila je sina koji nije dočekao ni punoljetstvo. Ne vjerujem u pravosuđe BiH, priča Marica. Nema optimizma ni da će pravda ikad biti zadovoljena.

"U napadu su ubijane čitave porodice. 30 žrtava ubijeno je na izuzetno svirep način. Neki su toliko unakaženi da su identifikovani samo po odjeći, većina zaklana i zapaljena. Među masakriranima su i sestre koje su prije ubistva silovane kao i njihova majka. Samo iz porodice Bunjevac ubijeno je 15 Srba", rekla je Marica Đuka

"Komandir jedinice koja je izvršila zločin bio je pohvaljen "za uspješno sprovedenu akciju", a kao nagradu dobio je revolver "kolt", dok su se njegovi saborci hvalili da su ih muslimani sa ovog područja častili zbog "velikog podviga protiv četnika", piše u ratnom dnevniku Osmana Bajtarevića. Iako je protiv više lica podignuta optužnica za ratni zločin u Čemernu, postupak pred Sudom BiH još nije okončan. Prvostepena presuda ni nakon više godina suđenja nije donesena", rekla je Nevenka Bunjevac.

"Na mjestu nekadašnjeg sela danas su ostali tek ostaci porušenih kuća, zaraslo groblje i spomen-obilježje podignuto u znak sjećanja na stradale. Spomenik je imao i svojevrsnu cenzuru kada je na zahtjev lokalnih vlasti Ilijaša natpis "žrtve ratnog zločina" promijenjen u "žrtve ratnog zbivanja". Porodice žrtava poručuju da zločin u Čemernu ne smije biti zaboravljen", rekla je Isidora Graorac, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila.

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Srbi

Čemerno zločin

Isidora Graorac

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