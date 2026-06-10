Logo

Dodik: Odobreno 1,5 miliona KM za završetak sabornog hrama

Autor:

ATV
10.06.2026 14:53

Komentari:

0
Додик: Одобрено 1,5 милиона КМ за завршетак саборног храма
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas tokom posjete Sabornom hramu u izgradnji na Trgu Srbija u Istočnom Sarajevu da će za ovaj hram u junu biti odobreno 1,5 miliona KM, a iduće godine još toliko.

Dodik je naglasio da će izgradnja ovog hrama biti privedena kraju zahvaljujući ovim, te sredstvima grada Istočno Sarajevo i opštine Istočno Novo Sarajevo.

"Grad Istočno Sarajevo treba Saborni hram i on će odražavati našu sposobnost i privrženost vjeri", rekao je Dodik novinarima u Sarajevu.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Političko Sarajevo i dalje teži kolonijalnoj upravi

Dodik je istakao da ovaj hram pokazuje povezanost Republike Srpske, srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve.

"U tom pogledu smo zajedno u svakoj našoj akciji, pogotovo kada gradimo ovako impozantne bogomolje koje, kako kaže narod, ostaju za vijek vijekova", rekao je Dodik.

Starješina Sabornog hrama u izgradnji Mladen Mikavica izrazio je zahvalnost Dodiku, te podsjetio da je izgradnja hrama počela 2024. godine.

"Imamo obećanje za dalji nastavak gradnje hrama. Veoma smo zahvalni i opštini Istočno Novo Sarajevo i gradu Istočno Sarajevo", rekao je starješina hrama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Istočno Sarajevo

Saborni hram Istočno Sarajevo

Republika Srpska

Komentari (0)

Pročitajte više

"Електро-Бијељина" организовала посјету ученика малим хидроелектранама

Gradovi i opštine

"Elektro-Bijeljina" organizovala posjetu učenika malim hidroelektranama

1 h

0
Фудбалери БиХ на тренингу пред почетак Свјетског првенства

Fudbal

Poznato ko prenosi Svjetsko prvenstvo

1 h

0
Затражен притвор за Бањалучанина ухапшеног у акцији ”Пекар”

Hronika

Zatražen pritvor za Banjalučanina uhapšenog u akciji ”Pekar”

1 h

0
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ

Republika Srpska

Cvijanović: Političko Sarajevo i dalje teži kolonijalnoj upravi

1 h

0

Više iz rubrike

Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ

Republika Srpska

Cvijanović: Političko Sarajevo i dalje teži kolonijalnoj upravi

1 h

0
предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Dogovor je jedina strana u BiH

1 h

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Za vrtić u Palama četiri miliona KM

2 h

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић гост емисије "У првом плану"

Republika Srpska

Cvijanović: Pitanje izbora novog visokog predstavnika sukob dva koncepta

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

15

54

Smeće veliki problem: U HE na Drini primijenili odbrambenu strategiju

15

47

U Atlantskom okeanu otkriven koralni greben veličine Vatikana

15

46

Ubrzano se troše zalihe nafte

15

41

Poznato kada će biti izrečena presuda Kecmanovićima

15

40

Bitno: O gradskim temama u Banjaluci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner