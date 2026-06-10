Dodik: Odobreno 1,5 miliona KM za završetak sabornog hrama

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas tokom posjete Sabornom hramu u izgradnji na Trgu Srbija u Istočnom Sarajevu da će za ovaj hram u junu biti odobreno 1,5 miliona KM, a iduće godine još toliko.

Dodik je naglasio da će izgradnja ovog hrama biti privedena kraju zahvaljujući ovim, te sredstvima grada Istočno Sarajevo i opštine Istočno Novo Sarajevo.

"Grad Istočno Sarajevo treba Saborni hram i on će odražavati našu sposobnost i privrženost vjeri", rekao je Dodik novinarima u Sarajevu.

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Dodik je istakao da ovaj hram pokazuje povezanost Republike Srpske, srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve.

"U tom pogledu smo zajedno u svakoj našoj akciji, pogotovo kada gradimo ovako impozantne bogomolje koje, kako kaže narod, ostaju za vijek vijekova", rekao je Dodik.

Starješina Sabornog hrama u izgradnji Mladen Mikavica izrazio je zahvalnost Dodiku, te podsjetio da je izgradnja hrama počela 2024. godine.

"Imamo obećanje za dalji nastavak gradnje hrama. Veoma smo zahvalni i opštini Istočno Novo Sarajevo i gradu Istočno Sarajevo", rekao je starješina hrama.