Britanski Dom lordova pred raspravu o BiH objavio izvještaj

Tri decenije nakon rata i potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma političke tenzije u BiH se nastavljaju, stoji u izvještaju Doma lordova. U fokusu dokumenta nalaze se, kako navode, rastuće secesionističke tendencije, te neizvjesnost u vezi sa budućom ulogom međunarodne zajednice u sprovođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Posebne stranice su posvetili predsjedniku SNSD-a. Tamo stoji da je politika Milorada Dodika slabljenje državnih institucija. To je stari manir imperatora, da razmišljaju i razgovaraju o drugima, a ne o sebi, jasan je lider SNSD-a. Britanija u kontinuitetu pokazuje neprijateljski stav prema Republici Srpskoj i srpskom narodu.

"U Belfastu vidimo da tamo, imamo pobunu, imamo eksplozije, imamo nemire, a oni nam pričaju o miru, ovdje gdje postoji mir. U BiH nema ekcesa, nema otvorenih problema. Mi hoćemo ustavnu BiH, nek nam vrate ustavnu BiH koju nam je oteo njihov državljanin Pedi Eždaun, a ne da se prave blesavi tamo dom lordova i nama pričaju kako smo mi neki loši momci", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Stavom britanskog parlamenta razočaran je i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

"Prije nekih 2 mjeseca primio sam predstavnike Britanskog parlamenta i razgovarao sa njima i da su oni tada zastupali nešto potpuno drugačije od onoga što sada najavljuju u Domu lordova. Ako je to zaista tako onda mi više nemamo razloga da budemo korektni i da ih primamo i već sam požalio što sam ih primio", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Politički krugovi Velike Britanije još uvijek žive u 18. vijeku kada je Engleska bila velika kolonijalna sila. Nisu izašli iz osjećaja moći koju više nemaju, poruka je bezbjednjaka.

"Svjedoci smo da u proteklih 30 godina su upravo oni bili koji su deklarativno podržavali Dejtonski mirovni sporazum, a sa druge strane su činili sve da ga unište, stavljajući se otvoreno samo na jednu od strana u BiH koji su proizveli trenutno stanje u BiH", rekao je Saša Mićin, profesor na Fakultetu bezbjednosnih nauka u Banjaluci.

Izvještaj pokazuje da oni nisu objektivni, kao i da ne prate šta se dešava, niti razumiju situaciju u BiH, poručuje Obrad Kesić.

"Ono kad imaju u izvještaju informacije šta se sve desilo što se tiče presude predsjedniku Dodiku, tamo uopšte ne spominju da je zakon nametnut od strane Kristijana Šmita, to oni zdravo za gotovo, kao da je to nešto najnormalnije", rekao je Obrad Kesić, politički analitičar i ambasador i Šef misije BiH pri EU.

Rasprava je zakazana za 11. jun. Dok su zabrinuti za situaciju u BiH, trebalo bi da se fokusiraju na sopstvene političke i ekonomske izazove, poruka je iz Srpske.