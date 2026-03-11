U Rusiji pokrenut program transplantacije šaka!

U okviru Naučno-istraživačkog instituta „N. V. Sklifosovski“ u Moskvi pokrenut je program presađivanja donorskih šaka kod pacijenata koji su ih izgubili, što se ocjenjuje kao „medicinski proboj“, saopštila je glavni plastični hirurg Ministarstva zdravlja Rusije Natalija Manturova.

„Već su izvedene jedinstvene operacije za Rusiju — transplantacija jedne, pa čak i obje šake odjednom“, rekla je Manturova, dodajući da se takve operacije u cijelom svijetu smatraju najsloženijim u savremenoj hirurgiji i mikrohirurgiji.

Prva uspješna transplantacija šake izvedena je 20. aprila 2025. godine. Pacijent je bio alpinista i ronilac koji je u nesreći izgubio desnu šaku i dio podlaktice.

Tokom alotransplantacije, koja je trajala više od devet sati, hirurzi su mu presadili izgubljeni dio ruke, povezujući arterije, vene i nervne završetke metodom „kraj na kraj“. Odmah nakon operacije pacijent je mogao aktivno da pomjera prste, a već poslije tri mjeseca bio je u stanju da se rukuje i drži predmete iz svakodnevnog života.

(sputnik srbija)