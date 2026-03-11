Pogođena njemačka vojna baza u Jordanu?

Prema informacijama do kojih je došao Der Špigel, nemački dio jordanske vazdušne baze "Al-Azraq Air Base" u Jordanu pogođen je tokom iranskog napada balističkim projektilima. Još nije jasno da li su bazu pogodili sami projektili ili njihovi dijelovi.

Njemački terenski kamp u Al-Azraku napadnut je balističkim projektilima ispaljenim iz Irana u ponedjeljak uveče.

Prema dostupnim informacijama, pogođen je njemački dio baze u kojoj se nalazi i vazduhoplovstvo Sjedinjenih Američkih Država. Navodno je oštećena i jedna baraka koja pripada njemačkom kontingentu.

Pošto su njemački vojnici u trenutku napada bili u skloništima, niko nije povrijeđen. Još se utvrđuje da li su projektili direktno pogodili bazu ili su delovi projektila, koje je presrela protivvazdušna odbrana, pali na vojni kompleks.

Bundesver već nekoliko godina ima stalno raspoređene snage u Al-Azraku. Odatle nemačko ratno vazduhoplovstvo podržava međunarodnu antiterorističku koaliciju avionima-tankerima.

Zbog eskalacije situacije na Bliskom istoku, Bundesver je ranije preventivno smanjio broj osoblja u bazi, ranije je tamo bilo raspoređeno nešto više od stotinu vojnika.

Pošto američke snage štite kamp svojim sistemima protivvazdušne odbrane, Al-Azrak se smatrao relativno sigurnim. Njemačka vojska trenutno ima dva transportna aviona Airbus A400M Atlas u pripravnosti u toj bazi, kako bi mogli brzo reagovati u slučaju operacije evakuacije.

Razmjere štete nastale u napadu u početku nisu bile poznate. Portparol nadležne operativne komande potvrdio je za Špigel samo da je tokom noći došlo do napada i da se incident trenutno interno istražuje.