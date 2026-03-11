Njujork tajms: Živ je, povrijeđen?

Autor:ATV
Tri dana nakon što je proglašen za novog vrhovnog vođu Irana, Modžtaba Hamnei i dalje se nije pojavio u javnosti, niti je objavio bilo kakvu pisanu ili video poruku.
Razlozi za to mogli bi biti bezbjednosni, ali i zdravstveni.
Kako navodi Njujork tajms, pozivajući se na tri iranska zvaničnika koji su govorili pod uslovom anonimnosti zbog osjetljivosti teme, postoji bojazan da bi svaka javna komunikacija mogla otkriti njegovu lokaciju i tako ga dovesti u opasnost.
Mojtaba Khamenei was badly wounded in a targeted assassination strike in Karaj Iran. The only house damaged for miles around. Yeah, Israel has THE best Intel. pic.twitter.com/7jMfvrWg9j— UFOWHISPERER (@Buy_Rare_Coins) March 11, 2026
Ali, prema istim izvorima, postoji i drugi razlog njegove odsutnosti iz javnosti.
Hamnei (56) je navodno povrijeđen već prvog dana napada koje su na Iran izveli Izrael i Sjedinjene Američke Države. Iranski zvaničnici tvrde da su tokom posljednja dva dana od viših članova vlasti dobili informacije da je Modžtaba Hamnei zadobio povrede, uključujući i povrede nogu.
Ipak, navodno je pri svijesti i nalazi se na vrlo sigurnoj lokaciji, uz ograničenu komunikaciju s ostatkom svijeta.
Iran’s new supreme leader Mojtaba Khamenei confirmed safe despite reports of injury during escalating conflict with Israel and the United States pic.twitter.com/odbkeRuLp6— Hivileo.co.ke (@hivileo1) March 11, 2026
Prema pisanju njujorškog lista, i dvojica izraelskih vojnih zvaničnika izjavila su da su prikupljene obavještajne informacije dovele izraelski odbrambeni sistem do zaključka da je Hamnei zadobio povrede nogu u napadu 28. februara.
Do tog su zaključka došli čak i prije nego što je u nedjelju službeno izabran za novog vrhovnog vođu Irana.
Potpune okolnosti i težina njegovih povreda nisu poznate.
Hamnei je na čelo Irana došao nakon smrti svog oca, Alija Hamneija, dugogodišnjeg vrhovnog vođe zemlje.
On je poginuo 28. februara u izraelskom vazdušnom napadu na kompleks državnog vođstva u samom središtu Teherana.
U istom napadu, poginuli su i članovi njegove najuže porodice, supruga, sin i majka novog vođe, kao i nekoliko visokih iranskih odbrambenih zvaničnika.
Zbog nedostatka službenih izjava i javnih nastupa novog vrhovnog vođe, u Iranu i međunarodnoj zajednici raste neizvjesnost.
Ostaje nejasno kada bi Modžtaba Hamnei mogao prvi put javno da nastupi i potvrdi svoje vođstvo u jednom od najosjetljivijih trenutaka za zemlju u posljednjim decenijama.
