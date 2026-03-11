Njujork tajms: Živ je, povrijeđen?

Tri dana nakon što je proglašen za novog vrhovnog vođu Irana, Modžtaba Hamnei i dalje se nije pojavio u javnosti, niti je objavio bilo kakvu pisanu ili video poruku.

Razlozi za to mogli bi biti bezbjednosni, ali i zdravstveni.

Kako navodi Njujork tajms, pozivajući se na tri iranska zvaničnika koji su govorili pod uslovom anonimnosti zbog osjetljivosti teme, postoji bojazan da bi svaka javna komunikacija mogla otkriti njegovu lokaciju i tako ga dovesti u opasnost.

Mojtaba Khamenei was badly wounded in a targeted assassination strike in Karaj Iran. The only house damaged for miles around. Yeah, Israel has THE best Intel. pic.twitter.com/7jMfvrWg9j — UFOWHISPERER (@Buy_Rare_Coins) March 11, 2026

Da li je povrijeđen?

Ali, prema istim izvorima, postoji i drugi razlog njegove odsutnosti iz javnosti.

Hamnei (56) je navodno povrijeđen već prvog dana napada koje su na Iran izveli Izrael i Sjedinjene Američke Države. Iranski zvaničnici tvrde da su tokom posljednja dva dana od viših članova vlasti dobili informacije da je Modžtaba Hamnei zadobio povrede, uključujući i povrede nogu.

Ipak, navodno je pri svijesti i nalazi se na vrlo sigurnoj lokaciji, uz ograničenu komunikaciju s ostatkom svijeta.

Iran’s new supreme leader Mojtaba Khamenei confirmed safe despite reports of injury during escalating conflict with Israel and the United States pic.twitter.com/odbkeRuLp6 — Hivileo.co.ke (@hivileo1) March 11, 2026

Prema pisanju njujorškog lista, i dvojica izraelskih vojnih zvaničnika izjavila su da su prikupljene obavještajne informacije dovele izraelski odbrambeni sistem do zaključka da je Hamnei zadobio povrede nogu u napadu 28. februara.

Do tog su zaključka došli čak i prije nego što je u nedjelju službeno izabran za novog vrhovnog vođu Irana.

Potpune okolnosti i težina njegovih povreda nisu poznate.

Došao na čelu Irana nakon smrti oca

Hamnei je na čelo Irana došao nakon smrti svog oca, Alija Hamneija, dugogodišnjeg vrhovnog vođe zemlje.

On je poginuo 28. februara u izraelskom vazdušnom napadu na kompleks državnog vođstva u samom središtu Teherana.

U istom napadu, poginuli su i članovi njegove najuže porodice, supruga, sin i majka novog vođe, kao i nekoliko visokih iranskih odbrambenih zvaničnika.

Zbog nedostatka službenih izjava i javnih nastupa novog vrhovnog vođe, u Iranu i međunarodnoj zajednici raste neizvjesnost.

Ostaje nejasno kada bi Modžtaba Hamnei mogao prvi put javno da nastupi i potvrdi svoje vođstvo u jednom od najosjetljivijih trenutaka za zemlju u posljednjim decenijama.