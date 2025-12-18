Logo
Large banner

Poznata kompanija u novoj reklami uputila izvinjenje Nikoli Jokiću

Izvor:

Sportal

18.12.2025

09:29

Komentari:

0
Позната компанија у новој реклами упутила извињење Николи Јокићу
Foto: Tanjug / AP

Poznati lanac brze hrane, Tako Bel, na originalan način se izvinio Nikoli Jokiću kroz novu reklamu, podsjećajući na noć NBA drafta kada je izbor srpskog centra ostao u sjenci njihovog proizvoda.

Naime, 26. juna 2014. godine, Denver je odabrao Jokića kao 41. pika, ali je televizijski prenos u tom ključnom trenutku prekinut reklamom. Dok je na ekranu išao samo ispis (kajron) sa informacijom o izboru, gledaoci su gledali promociju novog burita lanca Taco Bell. Tako je trenutak koji je označio početak jedne od najvećih NBA karijera ostao gotovo neprimjećen.

Sada, kada je Jokić trostruki MVP i NBA šampion, kompanija je odlučila da se našali na svoj račun.

''Ovaj snimak je za Nikolu Jokića. Ako niste Nikola, nastavite dalje… Izvinjavamo se što je naš ‘quesarito’ ukrao tvoju slavu te noći 2014. godine. Vraća se ponovo. Daj mu šansu'', poručili su iz kompanije.

Zanimljivo je da se i sam Jokić ranije šalio na račun ovog događaja, otkrivši da zbog toga nikada nije posjetio njihove restorane.

''Mislim da nikada nisam jeo u Tako Belu samo zbog toga'', rekao je Jokić kroz smijeh u jednom intervjuu.

јокиц

Košarka

Jokić je počeo sam sebi da asistira - ali stvarno!

Kako je Jokić saznao da je draftovan

Dok se u Americi odvijao draft, u Srbiji je bila duboka noć, a Nikola Jokić je spavao. Nije ni slutio šta se dešava dok ga nije probudio telefonski poziv, prenosi Sportal.

''Brat me zove usred noći i kaže mi da sam draftovan. On je već otvorio šampanjac i slavio. Ja mu kažem: ‘U redu, ali ja sada spavam, pusti me.’ I spustim slušalicu'', rekao je Jokić, i dodao:

''Tek ujutru sam postao svjestan, ali sam tada mislio da to i nije toliko važno i da ću ostati još u Evropi'', prisjetio se.

Podijeli:

Tagovi:

Nikola Jokić

izvinjenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јокић брутално одговорио Атаману, Денвер славио у продужетку

Košarka

Jokić brutalno odgovorio Atamanu, Denver slavio u produžetku

2 d

0
Јокића питали зашто тако доминира, његов одговор насмијао све

Košarka

Jokića pitali zašto tako dominira, njegov odgovor nasmijao sve

6 d

0
Јокић опет ушао у историју НБА лиге

Košarka

Jokić opet ušao u istoriju NBA lige

6 d

0
Јокић сваке године изгуби готово 10.000.000 долара? Разлог је "бизаран"

Košarka

Jokić svake godine izgubi gotovo 10.000.000 dolara? Razlog je "bizaran"

1 sedm

0

Više iz rubrike

Ово су чекали сви Гробари: Огласио се Жељко Обрадовић

Košarka

Ovo su čekali svi Grobari: Oglasio se Željko Obradović

16 h

0
Игокеа поразом од Галатасараја завршила наступ у ФИБА Лиги шампиона

Košarka

Igokea porazom od Galatasaraja završila nastup u FIBA Ligi šampiona

17 h

0
Србин ушао у историју Барселоне у Евролиги

Košarka

Srbin ušao u istoriju Barselone u Evroligi

1 d

0
Кошаркаш Сакраменто Кингса Расел Вестбрук води лопту

Košarka

Sakramento se odriče Vestbruka

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

39

Upozorenje! Zbog bruceloze, meso kupovati kod registrovanih uzgajivača

13

37

Ekstremističke poruke stigle i u škole u FBiH

13

37

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

13

35

Dodik: Vojvoda Aleksić ostaće upamćen kao hrabar i častan borac

13

30

Ilon Mask na društvenim mrežama komentarisao grudi Sidni Svini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner