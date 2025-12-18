Poznata kompanija u novoj reklami uputila izvinjenje Nikoli Jokiću

Poznati lanac brze hrane, Tako Bel, na originalan način se izvinio Nikoli Jokiću kroz novu reklamu, podsjećajući na noć NBA drafta kada je izbor srpskog centra ostao u sjenci njihovog proizvoda.

Naime, 26. juna 2014. godine, Denver je odabrao Jokića kao 41. pika, ali je televizijski prenos u tom ključnom trenutku prekinut reklamom. Dok je na ekranu išao samo ispis (kajron) sa informacijom o izboru, gledaoci su gledali promociju novog burita lanca Taco Bell. Tako je trenutak koji je označio početak jedne od najvećih NBA karijera ostao gotovo neprimjećen.

Who could ever forget the moment that the Nuggets’ fortunes changed and Denver drafted Nikola Jokic. pic.twitter.com/Q94ESA4nb0 — Adam Schefter (@AdamSchefter) June 13, 2023

Sada, kada je Jokić trostruki MVP i NBA šampion, kompanija je odlučila da se našali na svoj račun.

''Ovaj snimak je za Nikolu Jokića. Ako niste Nikola, nastavite dalje… Izvinjavamo se što je naš ‘quesarito’ ukrao tvoju slavu te noći 2014. godine. Vraća se ponovo. Daj mu šansu'', poručili su iz kompanije.

Zanimljivo je da se i sam Jokić ranije šalio na račun ovog događaja, otkrivši da zbog toga nikada nije posjetio njihove restorane.

''Mislim da nikada nisam jeo u Tako Belu samo zbog toga'', rekao je Jokić kroz smijeh u jednom intervjuu.

Kako je Jokić saznao da je draftovan

Dok se u Americi odvijao draft, u Srbiji je bila duboka noć, a Nikola Jokić je spavao. Nije ni slutio šta se dešava dok ga nije probudio telefonski poziv, prenosi Sportal.

''Brat me zove usred noći i kaže mi da sam draftovan. On je već otvorio šampanjac i slavio. Ja mu kažem: ‘U redu, ali ja sada spavam, pusti me.’ I spustim slušalicu'', rekao je Jokić, i dodao:

''Tek ujutru sam postao svjestan, ali sam tada mislio da to i nije toliko važno i da ću ostati još u Evropi'', prisjetio se.